Это интересно: ZOJI – новый бренд защищенных смартфонов

20.02.2017, MForum.ru

Вполне возможно, что уже скоро в сегменте защищенных мобильных устройств появится новое имя – ZOJI. Истоки названия этой торговой марки – слово "Zhouji" из китайского фонетического алфавита.

По заявлению компании они сосредоточатся на выпуске «light rugged phone» (легкий защищенный телефон). Таким образом, можно сделать предложение, что компания сосредоточится на производстве простых в использовании мобильных устройств с защитой от суровых внешних условий. Также новички упоминают о наличии сильной R&D-команды с многолетним опытом работы и собственного завода по производству мобильных устройств. Первыми устройствами от ZOJI могут стать аппараты с индексами Z6 и Z7.