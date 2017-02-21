Пятое поколение: Ericsson привезет на MWC 2017 "платформу 5G"

MForum.ru

Пятое поколение: Ericsson привезет на MWC 2017 "платформу 5G"

21.02.2017, MForum.ru

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В преддверии MWC2017, копятся пресс-релизы под эмбарго, а некоторые компании спешат что-нибудь рассказать, не рассказывая, однако, деталей. Вот и Ericsson сообщает о готовности "платформы 5G", что на деле означает появление ряда новых решений в линейке New Radio и новой "коры" 5G.

Выпущены решения для ядра сети и сети беспроводного доступа для разных частотных диапазонов, решения для транспортной сети.

Это прототипы радиооборудования 5G Ericsson.

 

На MWC 2017 Ericsson "запускает" систему 5G Core System, обеспечивающую поддержку:

- Сегментирование общей сети для обеспечение роуминга в 5G - считается, что благодаря этому оператор сможет оказывать услуги во всех странах мира, не заключая индивидуальных соглашений с различными операторами

- Управление сегментом сети - автоматические настройки сервисных подключений и управление качеством услуг, что ускоряет развертывание услуг.

- Поддержка политик 5G и пользовательских данных для сегментов сети, что обеспечивает пользователям необходимое качество услуг и целостность передаваемых данных

- Распределенное облако обеспечит быстрый отклик таких ресурсоемких приложений, как распознование лица в режиме реального времени за счет переноса приложений и рабочей нагрузки к точке доступа в сеть. Пакетное ядро с поддержкой 5G позволяет разделить управляющие и пользовательские данные, а также обеспечивает высокую пропускную способность и скорости передачи данных.

- Миграции сети и операций от традиционной архитектуры ядра сети к архитектуре 5G, основанной на виртуализации и модели автоматизированных операций.

Решение 5G Core System уже было показано совместно Ericsson, Deutsche Telekom и SK Telecom. Компании развернули и показали межконтинентальную тестовую сеть 5G в которой сегменты сети одного оператора доступны в сети другого оператора.

Новинки Ericsson адресованы операторам, которые уже начали виртуализацию в рамках подготовки к 5G. Решения Ericsson, такие как User Data Management, Evolved Packet Core и IP Multimedia Subsystem, устанавливаются в облаке, чтобы обеспечить новые сценарии использования.

Новинки Ericsson в области сети доступа - это обновления решения 5G New Radio (NR), работающие в среднем и высоком частотном диапазонах, развитие прошлогодней линейки. Основная особенность - поддержка всех частотных диапазонов, что позволит использовать решение 5G в разных странах.

Также следует отметить поддержку нового стандартизованного fronthaul-интерфейса 5G, называемого eCRPI. В качестве транспортного решения, Ericsson предлагает решение MINI-LINK с поддержкой скоростей передачи данных на уровне 10 Гбит/c, а также новые аппаратные fronthaul-продукты и маршрутизаторы с zero-footprint.

Кроме решений 5G компания Ericsson везет в Барселону решения для сетей LTE с поддержкой скоростей до 1 Гбит/c, в частности радимодули с четырьмя приемопередающими трактами.

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"пятое поколение"

© Алексей Бойко, MForum.ru

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