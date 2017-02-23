Слухи: Раскрыты ключевые подробности Nokia 3310 нового поколения

MForum.ru
23.02.2017,
Информация о том, что HMD Global на Всемирном мобильном конгрессе покажет обновленную версию телефона Nokia 3310, вызвала очень серьезный интерес, став одной из самых обсуждаемых новостей о мобильных устройствах. И вот источник, первым сообщивший о планах выпуска ремейка знаменитого телефона, раскрыл детали о будущей новике.
Во-первых, несмотря на то, что в сети появились некие рендеры будущей 3310 с Android на борту, новая Nokia 3310 будет обычным телефоном. Во-вторых, дизайн новой 3310 сохранит преемственность с внешностью оригинальной модели. Основные отличия будут в толщине и весе. И это неудивительно – за прошедшие годы технологии выпуска компактных устройств прошли огромный путь. В-третьих, новинка получит цветной дисплей. Скорее всего, речь идет об экране диагональю 2,4…2,6 дюйма при разрешении 240x320 точек. Также, новинка сохранит еще одну черту оригинальной модели – возможность выбрать из нескольких цветовых вариантов. Но, если в оригинальной Nokia 3310 это осуществлялось за счет сменных корпусов, то для новой 3310 сразу будут предложены красный, зеленый и желтый варианты. Впрочем, уже через несколько дней, мы узнаем какой новинка окажется на самом деле.
© Антон Печеровый,
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