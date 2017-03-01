Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1

01.03.2017, MForum.ru

Китайская компания Xiaomi представила собственный чипсет для мобильных устройств. Новинка называется Surge S1 и представляет собой 8-ядерный чип, выпускающийся по 28 нм технологическому процессу. Конфигурация Surge S1 включает в себя 4 ядра Cortex-A53с рабочей частотой 2,2 ГГц, 4 ядра Cortex-A53с рабочей частотой 1,4 ГГц и графический ускоритель Mali-T860.

Также в активе Surge S1 присутствует интегрированный 14-битный ISP обработки изображений позволяющий улучшить качество фотосъемки, 32-битный DSP для обработки голоса и средства защиты данных. Тип поддерживаемого ОЗУ – LPDDR3, постоянной флэш-памяти – eMMC 5.0. По данным бенчмарков, приведенных производителем, Surge S1 быстрее Qualcomm Snapdragon 625 и MediaTek Helio P10, но несколько медленнее Helio P20.

Одновременно с Surge S1 был представлен построенный на этом чипе смартфон Xiaomi Mi5C, получивший 5,15-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 2860 мАч. Основная камера – 12 Мп (апертура f/2.2, размер пикселя 1,25 мкм, фазовый автофокус, светодиодная вспышка), фронтальная – 8 Мп. ОС – Android с оболочкой MIUI 8. Выпускаться новинка будет в трех цветовых решениях, цена – 1499 юаней.