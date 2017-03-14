Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке

MForum.ru
14.03.2017,
В России начался прием предварительных заказов на смартфон OnePlus 3T с 64 Гб встроенной памяти. Напомню, анонс этого смартфона состоялся в конце прошлого года, а его основные спецификации включают в себя выполненный по технологии Optic AMOLED 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чиспет Qualcomm Snapdragon 821, 6 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 3400 мАч.
Кроме того, в активе OnePlus 3T присутствуют две 16 Мп камеры, при этом тыловая камера снабжена оптической стабилизацией изображения и фазированным автофокусом. На текущий момент новинка доступна к предзаказу в «Связном» по цене 33 990 рублей за версию с 64 Гб встроенной памяти. Цветовой вариант – Gunmetal (серый).
© Антон Печеровый,
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