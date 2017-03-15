Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660

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Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660

15.03.2017, MForum.ru

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Не секрет, что интерес продукции Nokia достаточно высок. В рамках Всемирного мобильного конгресса мы увидели смартфоны Nokia 3, 5 и 6 Arte Black, а также римейк легендарного телефона Nokia 3310. Однако флагманские продукты производитель пока не представил.

Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660

Согласно концепции Nokia на рынке смартфонов приоритетом для этого производителя является не выпуск устройств с мощнейшим «железом», а «пользовательский опыт». И свежие слухи о Nokia 7 и Nokia 8 этому вполне соответствуют. В качестве вероятного «сердца» устройств источники называют чипсет Snapdragon 660. Обе новинки получат тонкие корпуса с металлической рамкой, сканеры отпечатка пальца, камеры с крупными сенсорами и оптикой Carl Zeiss, а также быструю зарядку. В качестве возможного разрешения дисплея Nokia 7 источники называют 1920x1080 точек, Nokia 8 – QHD. Анонс новинок может состояться в мае или июне текущего года. Кстати, «истинный флагман» тоже ожидается: Nokia 9 на базе Qualcomm Snapdragon 835 должен появиться на прилавках уже этим летом.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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