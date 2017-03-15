Big Data: Tele2 внедрила Nokia SON на всей территории присутствия

MForum.ru

Big Data: Tele2 внедрила Nokia SON на всей территории присутствия

15.03.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Анализ доступных оператору ВымпелКом данных абонентской базы показал - наиболее активные потребители мобильного интернета - это мужчины в возрасте 25-35 лет с доходом 12-46 тысяч рублей.

Пик потребления трафика - с 20 до 21 часа. Активнее всего пользование идет в четверги и пятницы.

Сравнительно многочисленной является также категория пользователей 35-45 лет - таких четверть от общего количества. 41% абонентов распределены по категориям "до 25 лет" и "от 45 лет". Пожилые люди (от 64 лет) почти не пользуются услугой - таких нашлось всего 2%.

Мужчины потребляют трафика больше, чем женщины - 56,7% против 43,3%. По данным анализа Big Data, женщины наиболее активно пользуются мобильным интернетом по воскресеньям, а мужчины – по четвергам. При этом пик активности в течение недели и у тех, и у других приходится на 20.00. Меньше всего пользователи сидят в интернете по субботам, а наименее активный час в течение недели – 5.00 утра.

Люди с доходом 46-100 тыс. рублей вдвое более активны в мобильном интернете, нежели, чем те, кто уже получает более 100 тыс. рублей.

Москвичи сгенерировали 11% годового трафика. Учитывая, что в Москве абонентов порядка 20% от общего их количества, можно сделать вывод, что мобильный трафик востребован там и тогда, где недостаточна доступность альтернатив в виде Wi-Fi и фиксированного интернета. Не удивительно, что именно "малые населенные пункты" (с населением до 100 тыс. человек) дали оператору 48% трафика. Забавно, учитывая, что основные инвестиции долгое время шли преимущественно в крупные города.

Жители Москвы больше всего сидят в интернете по понедельникам, а пик приходится на 18.00, абоненты Питера – по средам, а пиковое потребление в течение недели отмечается в 22.00.

+ +

теги: Big Data 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.03. [Новости компаний] Big Data: В Билайн исследовали потребление трафика в роуминге / MForum.ru

19.01. [Новости компаний] Big Data: Бигдата позволяет лучше понимать интересы абонентов, в частности тех, кто ездит в путешествия / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] Конспекты: Арташес Сивков, ВымпелКом - о стратегии B2B-направления компании / MForum.ru

09.09. [Краткие новости] Встречи: Huawei и Informatica представили платформу для обработки «больших данных» / MForum.ru

03.06. [Краткие новости] ИИ: «Билайн» разрабатывает чат-ботов / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 10:44 PETUKH Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37)
id: 232x-2abgru2 imei: 862647020570060
Вчера 08:58 ABloud Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
МегаФон сообщает о запуске LTE в Камчатском крае. Это 82-й регион присутствия LTE-сетей оператора в России. У МТС - 86 регионов. У Билайн - 76, у Tele2 - 30 (данные MForum.ru). Доступные скорости - ...
Вчера 02:01 Джум Тема: Sony Ericsson K510i (Страницы: 1 2 3)
Так никто про инет и не сказал((((
14.03.2017 23:29 Parekunnel Тема: Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке (14.03.2017)
смартфон великолепен, правда он появился на рынке не в марте, а еще в прошлом году. По рейтингу удовлетворённости ожиданий - наверное наиболее успешная модель на рынке сейчас.
14.03.2017 18:26 primyxa Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
разблокируйте пожалуйста ноква 603 еемейл 358647041592839

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

15.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660 / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru

15.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru

14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New

14.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru

14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России / MForum.ru

10.03. [Технологии] Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами / MForum.ru

07.03. [Общество] Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество / MForum.ru

07.03. [Новинки] Это интересно: «Бюджетный Pixel» может оказаться вовсе не Pixel / MForum.ru

06.03. [Новинки] Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели / MForum.ru

05.03. [Новинки]  Это интересно: Изобретатель Li-Ion аккумуляторов придумал кое-что получше / MForum.ru

03.03. [Общество]  MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium стал лучшим смартфоном выставки / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Xcover 4 – защищенный смартфон с неплохой камерой и Android 7.0 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Hero: доступные технологии

01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: