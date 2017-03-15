Big Data: Tele2 внедрила Nokia SON на всей территории присутствия

15.03.2017, MForum.ru

Анализ доступных оператору ВымпелКом данных абонентской базы показал - наиболее активные потребители мобильного интернета - это мужчины в возрасте 25-35 лет с доходом 12-46 тысяч рублей.

Пик потребления трафика - с 20 до 21 часа. Активнее всего пользование идет в четверги и пятницы.

Сравнительно многочисленной является также категория пользователей 35-45 лет - таких четверть от общего количества. 41% абонентов распределены по категориям "до 25 лет" и "от 45 лет". Пожилые люди (от 64 лет) почти не пользуются услугой - таких нашлось всего 2%.

Мужчины потребляют трафика больше, чем женщины - 56,7% против 43,3%. По данным анализа Big Data, женщины наиболее активно пользуются мобильным интернетом по воскресеньям, а мужчины – по четвергам. При этом пик активности в течение недели и у тех, и у других приходится на 20.00. Меньше всего пользователи сидят в интернете по субботам, а наименее активный час в течение недели – 5.00 утра.

Люди с доходом 46-100 тыс. рублей вдвое более активны в мобильном интернете, нежели, чем те, кто уже получает более 100 тыс. рублей.

Москвичи сгенерировали 11% годового трафика. Учитывая, что в Москве абонентов порядка 20% от общего их количества, можно сделать вывод, что мобильный трафик востребован там и тогда, где недостаточна доступность альтернатив в виде Wi-Fi и фиксированного интернета. Не удивительно, что именно "малые населенные пункты" (с населением до 100 тыс. человек) дали оператору 48% трафика. Забавно, учитывая, что основные инвестиции долгое время шли преимущественно в крупные города.

Жители Москвы больше всего сидят в интернете по понедельникам, а пик приходится на 18.00, абоненты Питера – по средам, а пиковое потребление в течение недели отмечается в 22.00.

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