Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном

MForum.ru

Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном

16.03.2017, MForum.ru

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Новый китайский бренд ZOJI на рынке защищенных устройств пытается работать под девизом «Не самый тонкий, но тоньше». Первый смартфон под этим брендом – ZOJI Z6 – ожидается в конце марта текущего года. Толщина устройства составит всего 9,9 мм, что для «крепышей» весьма неплохо.

Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном

Приятна глазу и конструкция самого аппарата, элегантность которой подчеркнута металлической рамкой. Класс защиты от внешних условий – IP68, причем аппарат позиционируется как бизнес-решение (видимо речь идет о корпоративном сегменте), однако по спецификациям ZOJI Z6 можно отнести к устройствам начального уровня. В активе новинки присутствует 4,7-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек c защитным стеклом Gorilla Glass 4, чипсет MT6580, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камера. Зато в наличии сканер отпечатка пальца. Цена ZOJI Z6 будет объявлена ближе к моменту старта продаж.

Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном

Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном

Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном

Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации zojiphone.com

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смартфон великолепен, правда он появился на рынке не в марте, а еще в прошлом году. По рейтингу удовлетворённости ожиданий - наверное наиболее успешная модель на рынке сейчас.

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