Анонсы: ZOJI Z6 стремиться быть самым тонким защищенным смартфоном

MForum.ru
16.03.2017,
Новый китайский бренд ZOJI на рынке защищенных устройств пытается работать под девизом «Не самый тонкий, но тоньше». Первый смартфон под этим брендом – ZOJI Z6 – ожидается в конце марта текущего года. Толщина устройства составит всего 9,9 мм, что для «крепышей» весьма неплохо.
Приятна глазу и конструкция самого аппарата, элегантность которой подчеркнута металлической рамкой. Класс защиты от внешних условий – IP68, причем аппарат позиционируется как бизнес-решение (видимо речь идет о корпоративном сегменте), однако по спецификациям ZOJI Z6 можно отнести к устройствам начального уровня. В активе новинки присутствует 4,7-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек c защитным стеклом Gorilla Glass 4, чипсет MT6580, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камера. Зато в наличии сканер отпечатка пальца. Цена ZOJI Z6 будет объявлена ближе к моменту старта продаж.
© Антон Печеровый,
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