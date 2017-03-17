Wi-Fi: Абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi

MForum.ru

Wi-Fi: Абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi

17.03.2017, MForum.ru

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Для того, чтобы реализовать эту возможность, Tele2 Россия заключил договор с Wi-Fi монополистом в Московском метрополитене - компанией "МаксимаТелеком".

Абоненту, который захочет воспользоваться этой возможностью, достаточно установить на смартфон приложение Wi-Fi звонки и активировать его. В метро следует подключиться к Wi-Fi сети MT-FREE и пройти авторизацию в браузере - после этого он сможет звонить и получать вызовы. Для пользователей услуги «Как дома» предварительная авторизация не требуется.

Насколько удобным будет пользование новой услугой? Расскажите, если уже пользовались новинкой в метро! В любом случае это дополнительная возможность для абонентов. Кроме того, Tele2 постепенно наращивает свое присутствие в московской подземке с сетями LTE и 3G. Так или иначе, это "белое пятно" на карте покрытия Москвы, каким была московское метро для абонентов Tele2 сейчас быстро уменьшается.

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Пресс-релиз компании Tele2

Столичные абоненты Tele2 могут звонить в метро по Wi-Fi

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечит своим абонентам возможность пользоваться услугой «Wi-Fi-звонки» в Московском метрополитене.

Соответствующее соглашение компания заключила с оператором единого Wi-Fi-пространства в столичном транспорте «МаксимаТелеком».

Компании договорились о предоставлении сервиса «Wi-Fi-звонки» на всей территории Московского метрополитена. Ранее услугой можно было воспользоваться везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi, кроме метро. Теперь абоненты Tele2 могут совершать и принимать голосовые вызовы во время поездок в столичной подземке.

Чтобы начать пользоваться сервисом, абоненту нужно предварительно установить приложение «Wi-Fi-звонки» и активировать его на смартфоне. При нахождении в метро пассажиру необходимо подключиться к Wi-Fi-сети MT_FREE и пройти авторизацию в браузере, после чего он сможет совершать или принимать звонки, как обычно. Для пользователей услуги «Как дома» предварительная авторизация не требуется.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Наше приложение «Wi-Fi-звонки» позволяет пассажирам столичного метрополитена оставаться на связи вне зависимости от наличия сотового сигнала. Пользоваться сервисом очень просто: однажды установив приложение, абонент может совершать и принимать звонки, а также отправлять SMS, как в обычной сети. Наши клиенты уже успели оценить преимущества новой технологии: за 3 месяца с момента ее запуска приложение скачали более миллиона москвичей».

Борис Вольпе, генеральный директор компании «МаксимаТелеком»:

«Бесплатным Wi-Fi в Московском метрополитене регулярно пользуется более 80% москвичей.

Как и миллионы наших пользователей, мы видим потребность в совершении звонков на всей территории метро. Теперь абоненты Tele2, подключаясь к сети MT_FREE, смогут не только получить доступ к высокоскоростному интернету, но и воспользоваться голосовой связью с помощью приложения «Wi-Fi-звонки». Мы рады, что наша инфраструктура становится базой для новых сервисов, повышающих комфортабельность всего Московского метрополитена».

Tele2 запустила сервис «Wi-Fi-звонки» в Московском регионе в ноябре прошлого года. Приложение позволяет абонентам Tele2 пользоваться услугами связи везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi, но может отсутствовать уверенный прием мобильной связи. Все вызовы через «Wi-Fi-звонки» осуществляются по расценкам домашнего тарифа. Абонентская плата за использование услуги отсутствует. Приложение доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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