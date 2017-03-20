Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek?

MForum.ru
20.03.2017,
Поклонники продукции Xiaomi с нетерпением ожидают Mi 6, флагманский смартфон образца 2017 года. По слухам анонс новинки отложен до мая, однако некоторые подробности о его спецификациях уже доступны.
Впрочем, появившаяся информация вызывает еще больше вопросов. Попавший в сеть скриншот информации «О телефоне» показал, что его основой является некий 8-ядерный чипсет с рабочей частотой 2,7 ГГц. При этом известно, что максимальная рабочая частота чипсета Qualcomm Snapdragon 835 составляет 2,45 ГГц, а для MediaTek Helio X30 значение максимальной рабочей частоты составляет 2,5 ГГц. Таким образом, возможно, основой Xiaomi Mi 6 станет модернизированный (разогнанный) вариант Helio X30. Также есть данные, что упрощенная версия Xiaomi Mi 6 будет построена на базе Snapdragon 821 (а значит, для старшей версии более логичен Snapdragon 835, который и может являться причиной переноса запуска анонса устройства на более поздний срок). Кроме того, появилась информация, что объем ОЗУ составит 6 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. В части диагонали дисплея будет два варианта – 5,15 и 5,7 дюйма, при этом более крупный вариант смартфона получит сдвоенную камеру. Возможные цены устройств составят 1999 юаней ($289) и 2499 юаней ($360), соответственно.
© Антон Печеровый,
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