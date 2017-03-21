Анонсы: ZTE Nubia M2 с двумя 13 Мп камерами представлен официально

MForum.ru
21.03.2017,
Компания ZTE расширила линейку Nubia, добавив в нее смартфоны серии M. Как и другие смартфоны линейки Nubia, M2 радует стильным дизайном. Задняя панель новинки выполнена из металла, для защиты экрана используется стекло 2,5D. При этом производитель упоминает о 72 операциях технологического процесса полировки корпуса новинки. Толщина ZTE Nubia M2 составляет всего 7 мм.
Также отметим, что ZTE Nubia M2 получила физическую кнопку «Домой» со встроенным сканером отпечатка пальца, а цветовая гамма новинки будет включать варианты «черное золото» и «золотистое шампанское». Основные спецификации ZTE Nubia M2 включают в себя чипсет Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и 5,5-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 1920х1080 точек.
Изюминкой новинки стали две 13 Мп камеры с апертурой f/2.0, разместившиеся на задней панели устройства. По имеющимся данным второй сенсор используется для определения глубины сцены и реализации смешанного режима фокусировки (PDAF+контрастный фокус). Фронтальная камера ZTE Nubia M2 оснащена 16 Мп сенсором. Емкость аккумулятора – 3630 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка 5V 5.2A (26W). Из прочего отметим поддержку Netcom 3.0 (поддержка всех китайских мобильных сетей), VoLTE, USB Type-C, Dolby Surround 7.1, а также технологию TruSignal Enhancement. Цена ZTE Nubia M2 начинается с отметки 2699 юаней ($391) за вариант 4+64 Гб. Вариант с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти обойдется в 2999 юаней ($ 435).
Кроме того, ожидается облегченная версия Nubia M2 Lite, оснащенная стандартной 16 Мп камерой (f/2.0) на задней панели и аккумулятором емкостью 3000 мАч. При этом аппарат будет выпускаться в вариантах 3+64 и 4+32 Гб, а его «сердцем» может оказаться MediaTek Helio P10. Цена облегченной версии новинки начитается с отметки 1799 юаней ($260).
© Антон Печеровый,
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