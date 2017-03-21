Анонсы: AI Conference 2017 - 25 апреля в Novotel Москва Сити

21.03.2017, MForum.ru

Основные темы AI Conference 2017

На мероприятии AI Conference 2017 будут обсуждаться новейшие разработки и идеи по применению инновационных AI-инструментов для оптимизации процессов, уменьшения затрат и повышения качества обслуживания клиентов. Ведущие зарубежные и отечественные специалисты отрасли на примерах успешных кейсов расскажут, как грамотно интегрировать AI в свой бизнес и получить от этого максимальную пользу.

Среди основных вопросов, которые будут обсуждаться:

возможности ИИ для оптимизации бизнеса, увеличения прибыли и повышения качества предоставления услуг;

практическое применение существующих инструментов AI в маркетинге, логистике, торговле, производстве, финансовой сфере и других областях;

грамотная интеграция ИИ в уже существующий бизнес;

новые разработки в сфере ИИ;

анализ и прогноз развития рынка на ближайшее будущее

Помимо конференции, в рамках события будет организована выставочная зона с последними разработками по AI, круглый стол с экспертами отрасли, презентация стартапов в формате питч-сессий, а также встреча разработчиков и инвесторов – Speed dealing.

Подробнее про встречу -- robotrends.ru

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теги: искин, искусственный интеллект