Анонсы: AI Conference 2017 - 25 апреля в Novotel Москва Сити

MForum.ru
21.03.2017,
На мероприятии AI Conference 2017 будут обсуждаться новейшие разработки и идеи по применению инновационных AI-инструментов для оптимизации процессов, уменьшения затрат и повышения качества обслуживания клиентов. Ведущие зарубежные и отечественные специалисты отрасли на примерах успешных кейсов расскажут, как грамотно интегрировать AI в свой бизнес и получить от этого максимальную пользу.
Среди основных вопросов, которые будут обсуждаться:
Помимо конференции, в рамках события будет организована выставочная зона с последними разработками по AI, круглый стол с экспертами отрасли, презентация стартапов в формате питч-сессий, а также встреча разработчиков и инвесторов – Speed dealing.
Подробнее про встречу -- robotrends.ru
+ +
теги: искин, искусственный интеллект
© ,
Публикации по теме:
21.11. [Новости компаний] Робототехника и БЛА: Дайджест новостей робототехники и беспилотников. Выпуск 65 / MForum.ru
28.12. [Развлечения] J2ME. Новинки. Мобильная эротика: Карточная игра "Раздень Беркову в дурака" от "Фабрики мобильного контента" / CForum.ru
26.09. [Контент] Услуги: Хостинг: простой и быстрый доступ мобильного оператора к крупнейшей коллекции музыкального контента / CForum.ru
10.10. [Общество] Мобиломания: V-Boy — виртуальный бойфренд в мобильном телефоне / MForum.ru
10.10. [Контент] SMS-розыгрыши: SMS-премия «МегаМозг». Пресс-релиз / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 с двумя 13 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
21.03. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek? / MForum.ru
17.03. [Общество] Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: ZOJI Z6 стремится быть самым тонким защищенным смартфоном / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Разработка смартфона Google не входящего в семейство Pixel ведется под кодовым именем Taimen / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru
14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New
14.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru
14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России / MForum.ru
10.03. [Технологии] Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами / MForum.ru
07.03. [Общество] Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество / MForum.ru