Кадры: Tele2 пригласит на оплачиваемую стажировку участников флешмоба #меняневзяли

MForum.ru
24.03.2017,
Tele2 обещает принять на оплачиваемую стажировку участников флешмоба #меняневзяли, которым по разным причинам не удалось трудоустроиться в Tele2. Соискатели смогут поработать в московском офисе оператора в течение одного месяца и получат шанс продолжить работу в компании.
Вы наверняка на днях заметили в соцсетях, которыми пользуетесь, флешмоб #меняневзяли. Ваши друзья и знакомые наперебой делились реальными историями о том, как они не смогли получить ту или иную желаемую должность. В Tele2 решили, что называется, оседлать волну, обратить на себя внимание соискателей и дать им второй шанс.
Компания решила поддержать тех участников флешмоба, кто рассказал о неудачной попытке устроиться на работу в Tele2. Соискатели смогут пройти оплачиваемую стажировку в столичном офисе компании. Продолжительность стажировки – один месяц. За это время человек сможет проявить себя, продемонстрировать профессиональные навыки и способности. Условия стажировки будут индивидуально обсуждаться с каждым с учетом его опыта и выбранного направления. Tele2 пригласит на стажировку только тех участников флешмоба, которые опубликовали пост в социальных сетях до 24 марта 2017 года.
Зоя Изотова, директор по работе с персоналом макрорегиона «Москва» Tele2:
«На этой неделе социальные сети захлестнула волна флешмоба #меняневзяли – эта тема настолько волнует соискателей, что мы не можем остаться в стороне. Tele2 – открытая честная компания, и мы внимательно относимся к сотрудникам и тем, кто мечтает присоединиться к нашей команде. Мы решили пойти им навстречу и взять на стажировку кандидатов, которые рассказали о личном опыте трудоустройства в Tele2».
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