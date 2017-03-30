LTE: Запущена сеть LTE в Ливии

MForum.ru
30.03.2017,
До Ливии добралась технология 4G/LTE. Оператор Libyana Mobile Phone объявил о запуске первой в Ливии сети 4G/LTE. Задействовано, судя по всему 20 МГц, обеспечиваемые сетью пиковые скорости передачи данных достигают 150 Мбит/c. Новая технология пока что доступна в Триполи, Zawiya, Sabha и Misrata. Планируется дальнейшее расширение покрытия, но без привязки к датам.
Libyana Mobile Phone - один из двух, действующих в Ливии операторов мобильной связи.
В 186 странах запущена 581 коммерческая сеть LTE (на конец января 2017 года) по данным GSA. Сейчас число таких сетей перевалило за 190 и уверенно приближается к 195.
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