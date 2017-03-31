МТС выходит на рынок облачных услуг для крупного бизнеса

MForum.ru
31.03.2017,
МТС объявляет о начале предоставления услуг облачных вычислений крупному бизнесу во всех регионах присутствия в России. Соответствующая облачная платформа, а также наличие собственных ЦОДов в сочетании с разветвленной сетью магистральных и городских каналов связи позволят МТС предлагать комплексные, полностью катастрофоустойчивые решения по облачным вычислениям и хранению данных.
МТС построила коммерческую облачную платформу на базе решения VMWare, а также переоборудовала ЦОДы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, установив современные системы хранения данных и серверы ведущих мировых вендоров с самым высоким уровнем надежности. Таким образом, МТС организовала распределенную облачную систему, объединенную собственными каналами связи, что позволяет гарантировать бесперебойную работу облачных ресурсов.
Для реализации проекта #CloudМТС по предоставлению облачных услуг крупному бизнесу создана отдельная кросс-функциональная команда на базе Центра инноваций МТС. В 2017 году МТС намерена в рамках проекта переоборудовать ЦОДы в других городах, а также продолжить увеличение количества вычислительных ресурсов с использованием оборудования и программного обеспечения крупнейших мировых вендоров не только для реализации IaaS-проектов, но и для запуска инновационных SaaS- и PaaS-сервисов, таких как Big-Data-as-a-Service.
«Внедрение облачной модели использования вычислительных мощностей может позволить компаниям достичь трехкратного сокращения затрат на собственную ИТ-инфраструктуру. При такой очевидной экономической эффективности в сочетании с гибкостью и простотой управления облачными мощностями крупный бизнес будет всё активнее уходить в «облака». Мы готовы предоставить клиентам комплексные решения, объединяющие ИТ и телеком-сервисы, и при этом гарантировать максимальный уровень безопасности и надежности за счет наличия собственных ЦОДов в различных регионах страны. МТС устанавливает в ЦОДы самое современное оборудование ведущих мировых вендоров, за счет эффекта масштаба сокращая затраты на его закупку, что позволяет нам обеспечивать для своих клиентов доступ к самому надежному оборудованию на максимально выгодных условиях», – отметил директор Центра инноваций МТС Владимир Хренков.
Дата-центры МТС расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Первый ЦОД МТС был запущен в Москве в 2007 году. Уровень надежности дата-центров МТС – TIER-III.
Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах МТС. Кроме того, МТС работает на рынке услуг облачных вычислений для малого и среднего бизнеса.
+ +
Публикации по теме:
10.01. [Новости компаний] 5G: В новый 2017 год – с новым стандартом 5G. Обзор технологии и статус стандартизации / MForum.ru
28.10. [Новости компаний] ЦОД: "МегаФон" собирается строить крупнейший дата-центр в Москве? / MForum.ru
04.07. [Новости компаний] Централизация: МегаФон запускает ОЦО в Самаре / MForum.ru
09.06. [Новости компаний] централизация / MForum.ru
21.04. [Новинки] LTE: ВымпелКом внедрил поддержку VoLTE-вызовов на комммерческой сети LTE Билайн в закрытом режиме / MForum.ru
31.03. [ПО] Это интересно: Развертывание Android Wear 2.0 отложено из-за ошибки / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Micromax анонсировал смартфон Dual 5 со сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S8 и S8+ представлены официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Moto X (2017) получит металлический корпус, Snapdragon 625 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Флагманом линейки HTC станет HTC U на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Российские покупатели LG G6 бонусом получат часы LG Watch Style / MForum.ru
27.03. [Новинки] Это интересно: Обновление заблокирует возможность зарядки Samsung Galaxy Note 7 / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel A30 – LTE-смартфон с Android Nougat за $99 / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature – теперь с Linux / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P10, P10 Plus и Huawei Watch 2 / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra доступен для предзаказа в России / MForum.ru
22.03. [ПО] Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Знакомьтесь, iPad. Просто iPad / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 с двумя 13 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
21.03. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek? / MForum.ru
17.03. [Общество] Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: ZOJI Z6 стремится быть самым тонким защищенным смартфоном / MForum.ru