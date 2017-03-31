МТС выходит на рынок облачных услуг для крупного бизнеса

MForum.ru

МТС выходит на рынок облачных услуг для крупного бизнеса

31.03.2017, MForum.ru

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МТС объявляет о начале предоставления услуг облачных вычислений крупному бизнесу во всех регионах присутствия в России. Соответствующая облачная платформа, а также наличие собственных ЦОДов в сочетании с разветвленной сетью магистральных и городских каналов связи позволят МТС предлагать комплексные, полностью катастрофоустойчивые решения по облачным вычислениям и хранению данных.

МТС построила коммерческую облачную платформу на базе решения VMWare, а также переоборудовала ЦОДы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, установив современные системы хранения данных и серверы ведущих мировых вендоров с самым высоким уровнем надежности. Таким образом, МТС организовала распределенную облачную систему, объединенную собственными каналами связи, что позволяет гарантировать бесперебойную работу облачных ресурсов.

Для реализации проекта #CloudМТС по предоставлению облачных услуг крупному бизнесу создана отдельная кросс-функциональная команда на базе Центра инноваций МТС. В 2017 году МТС намерена в рамках проекта переоборудовать ЦОДы в других городах, а также продолжить увеличение количества вычислительных ресурсов с использованием оборудования и программного обеспечения крупнейших мировых вендоров не только для реализации IaaS-проектов, но и для запуска инновационных SaaS- и PaaS-сервисов, таких как Big-Data-as-a-Service.

«Внедрение облачной модели использования вычислительных мощностей может позволить компаниям достичь трехкратного сокращения затрат на собственную ИТ-инфраструктуру. При такой очевидной экономической эффективности в сочетании с гибкостью и простотой управления облачными мощностями крупный бизнес будет всё активнее уходить в «облака». Мы готовы предоставить клиентам комплексные решения, объединяющие ИТ и телеком-сервисы, и при этом гарантировать максимальный уровень безопасности и надежности за счет наличия собственных ЦОДов в различных регионах страны. МТС устанавливает в ЦОДы самое современное оборудование ведущих мировых вендоров, за счет эффекта масштаба сокращая затраты на его закупку, что позволяет нам обеспечивать для своих клиентов доступ к самому надежному оборудованию на максимально выгодных условиях», – отметил директор Центра инноваций МТС Владимир Хренков.

Дата-центры МТС расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Первый ЦОД МТС был запущен в Москве в 2007 году. Уровень надежности дата-центров МТС – TIER-III.

Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах МТС. Кроме того, МТС работает на рынке услуг облачных вычислений для малого и среднего бизнеса. 

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