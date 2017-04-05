Анонсы: Huawei Y5 2017 c новой Easy Key представлен официально

05.04.2017, MForum.ru

Компания Huawei обновила представленный в прошлом году смартфон Huawei Y5 II. Новинка получила имя Huawei Y5 2017 и во многом превзошла своего предшественника. Впрочем, диагональ и разрешение экрана остались прежними – 5 дюймов и 1280х720 точек.

«Сердцем» Huawei Y5 2017 стал чипсет MediaTek MT6737T дополненный 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. На задней панели новинки разместилась 8 Мп камера, на передней – 5 Мп. Также отметим выросшую до 3000 мАч емкость аккумулятора. К сожалению, в программной части Huawei Y5 2017 не получит новый EMUI 5.0, его покупателям придется довольствоваться EMUI 4.1 на базе Android 6.0. Впрочем, без изюминки не обошлось – Huawei Y5 2017 оснащен Easy Key, размещенной слева аппаратной кнопкой, которая может быть настроена для различных действий. Например, с помощью Easy Key можно запускать любимые приложения, активировать камеру, фонарик и т.д. Причем для нажатия, двойного нажатия и двойного нажатия с последующим удержанием можно настроить разную реакцию. Информации о цене и доступности устройства пока нет.