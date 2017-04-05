Анонсы: Vargo Ivargo при цене $130 сочетает Snapdragon и 3 Гб ОЗУ

MForum.ru
05.04.2017,
Наверняка название Vargo, как производителя смартфонов, для большинства из нас ничего не скажет. Однако этот производитель представил довольно любопытный девайс, радующий привлекательным соотношением цены и возможностей.
Vargo Ivargo получил экран диагональю 5-дюймов и разрешением 1920х1080 точек, чипсет Snapdragon 615 (конечно, это не новинка, но вполне достойный вариант), 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и даже сканер отпечатка пальца на задней панели, а также поддержку NFC. Не подвела и фоточасть, включающая в себя 13 Мп тыловую (с двухтоновой вспышкой) и 5 Мп фронтальную камеры. Стандартная цена новинки -$130, но сейчас производитель предлагает прибрести его за $99,94. Впрочем, выбирая смартфон надо смотреть не только на его характеристики.
© Антон Печеровый,
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