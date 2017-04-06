Анонсы: Honor 6C - Huawei Enjoy 6S для европейского рынка

MForum.ru
06.04.2017,
Одновременно с топовым смартфоном Honor 8 Pro компания Huawei вывела на европейский рынок Honor 6C, продающийся в Китае под именем Enjoy 6S. В техническом плане новинка представляет собой «крепкого середнячка», однако рекомендуемая цена €229 делает его достаточно привлекательным.
Спецификации Honor 6C включают в себя 5-дюймовый LTPS-экран разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 435 с 8-ядерным процессором, 3 Гб ОЗУ,16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры (обе с апертурой f/2,2), а также аккумулятор емкостью 3020 мАч. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели. Программная часть новинки построена на базе Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. Впрочем, уже в ближайшее время производитель обещает обновить ПО до Android 7.0. Выпускаться Honor 6C будет в золотом, серебристом и сером вариантах.
© Антон Печеровый,
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