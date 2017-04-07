Анонсы: Huawei Honor 8 Pro и Honor 8 Lite – теперь и в России

07.04.2017, MForum.ru

Компания Huawei начала продажи в нашей стране смартфонов Huawei Honor 8 Pro и Honor 8 Lite. Приобрести новинки можно в официальном интернет-магазине honor.huawei.ru, получив скидки и бонусы.

Honor 8 Lite оценен в 14 490 рублей (обычная цена 15 990 рублей). Среди ключевых характеристик производитель подчеркивает дизайн, включая «зеркальную поверхность» и емкий аккумулятор (3000 мАч). Также спецификации Honor 8 Lite включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+карты microSD до 128 Гб), чипсет Kirin 655, 12 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры и сканер отпечатка пальца.

Honor 8 Pro может быть куплен за 34 990 рублей (на 1000 рублей дешевле Huawei P10), при этом покупатель получит подарок. Ключевые характеристики Honor 8 Pro включают в себя чипсет Kirin 960, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 5,7-дюймовый дисплей разрешением QHD, поддержку двух SIM-карт, сдвоенную 12 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 4000 мАч.