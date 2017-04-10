Слухи: Изображения Xiaomi Mi 6 показали сканеры отпечатка пальца и сетчатки

MForum.ru
10.04.2017,
В интернете появилось новое изображение Xiaomi Mi 6, раскрывающее некоторые подробности о новинке. В частности можно рассмотреть сканер радужной оболочки глаза, разместившийся между фронтальной камерой и разговорным динамиком. Таким образом, у пользователей Xiaomi Mi 6 появляется еще один способ разблокировки устройства.
Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку «Домой». По имеющейся информации в новинке будет использоваться емкостной дактилоскопический сенсор. В части спецификаций, по данным GFXBench, Xiaomi Mi 6 может порадовать 5,1-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек, 8-ядерным процессором Qualcomm, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, а также связкой из 12 Мп и 8 Мп камер. Причем обе камеры будут поддерживать запись 4К-видео. ОС – Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI. Анонс Xiaomi Mi 6 ожидается в последнюю неделю апреля.
© Антон Печеровый,
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