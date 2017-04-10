Анонсы: Samsung Galaxy C7 Pro появился на индийском рынке

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Анонсы: Samsung Galaxy C7 Pro появился на индийском рынке

10.04.2017, MForum.ru

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Компания Samsung вывела на индийский рынок смартфон Galaxy C7 Pro, представляющий собой обновленную версию Galaxy C7, который был представлен в мае прошлого года.

Анонсы: Samsung Galaxy C7 Pro появился на индийском рынке

Технически новинка близка к оригинальной модели, но получила ряд улучшений. В частности на смену Qualcomm Snapdragon 625 пришел Snapdragon 626. Диагональ экрана осталась прежней – 5,7-дюйма (технология SuperAMOLED, разрешение 1920х1080 точек). Объем ОЗУ составляет 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Кроме того в активе Samsung Galaxy C7 Pro присутствуют две 16 Мп камеры, поддержка двух SIM-карт, аккумулятор емкостью 3300 мАч и ОС Android Marshmallow. В продаже новинка доступна с 11 апреля в голубом и золотом вариантах по цене 27 990 индийских рупий ($435).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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