Кадры: Георгий Чуравцов стал директором по продажам на розничном рынке в С.-Петербурге и ЛО

17.04.2017, MForum.ru

Заниматься Георгий Чуравцов будет реализацией бизнес-стратегии компании по части продаж полного набора услуг МТС на массовом рынке: мобильной связи, фиксированного ШПД и телефонии, кабельного и спутникового ТВ, финансовых сервисов, а также за развитие и оптимизацию сети салонов.

Георгий Чурвцов, МТС

Рапортовать Георгий Чурвцов будет директору филиала МТС в С.Петербурге Павлу Коротину.

Георгий Чуравцов родился в Санкт-Петербурге в 1981 году. В 2003 году окончил Калининградский Государственный Технический Университет по специальности «Вычислительная техника». В МТС Георгий Чуравцов пришел из ПАО «Вымпелком», где с 2009 года занимал руководящие должности в Калининградском, Архангельском и Вологодском филиалах. Помимо телекоммуникаций, имеет значительный опыт работы в FMCG и информационных технологиях. Несколько лет он проработал на разных должностях в компании ОАО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», откуда в 2008 году перешёл в ОАО «ИБМ Восточная Европа/Азия», возглавив подразделение продаж в Калининградской области.