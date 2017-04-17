Кадры: Георгий Чуравцов стал директором по продажам на розничном рынке в С.-Петербурге и ЛО

MForum.ru
17.04.2017,
Заниматься Георгий Чуравцов будет реализацией бизнес-стратегии компании по части продаж полного набора услуг МТС на массовом рынке: мобильной связи, фиксированного ШПД и телефонии, кабельного и спутникового ТВ, финансовых сервисов, а также за развитие и оптимизацию сети салонов.
Георгий Чурвцов, МТС
Рапортовать Георгий Чурвцов будет директору филиала МТС в С.Петербурге Павлу Коротину.
Георгий Чуравцов родился в Санкт-Петербурге в 1981 году. В 2003 году окончил Калининградский Государственный Технический Университет по специальности «Вычислительная техника». В МТС Георгий Чуравцов пришел из ПАО «Вымпелком», где с 2009 года занимал руководящие должности в Калининградском, Архангельском и Вологодском филиалах. Помимо телекоммуникаций, имеет значительный опыт работы в FMCG и информационных технологиях. Несколько лет он проработал на разных должностях в компании ОАО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», откуда в 2008 году перешёл в ОАО «ИБМ Восточная Европа/Азия», возглавив подразделение продаж в Калининградской области.
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