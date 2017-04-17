IoT. B2B. Аналитика: Услуги операторов мобильной связи: новые возможности для бизнеса

MForum.ru
17.04.2017,
Агентство AC&M представило анализ B2B-услуг, предлагаемых "большой тройки". Для этого компания в течение полугода опрашивала потенциальных корпоративных клиентов IoT решений в России. Изучалось типичное поведение клиентов в этой области, их предпочтения и внутренняя логика поведения.
AC&M выявил две потребности подавляющего большинства потенциальных корпоративных потребителей, это: сокращение расходов и увеличение оборота, выручки и клиентской базы.
Первая задача может решаться с использование IoT-технологий. Более 75% опрошенных из транспортных, лизинговых, энергетических компаний и операторов ЖКХ добивались так хороших результатов по части экономии и повышении эффективности. Для сравнения, число потребителей, которые бы говорили о положительном использовании новых беспроводных технологий для расширения рынка, увеличения оборота или хотя бы повышения лояльности покупателей - не превышает 5%.
Читать развернутое сообщение AC&M о результатах исследования
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теги: B2B, аналитика
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