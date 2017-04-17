IoT. B2B. Аналитика: Услуги операторов мобильной связи: новые возможности для бизнеса

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IoT. B2B. Аналитика: Услуги операторов мобильной связи: новые возможности для бизнеса

17.04.2017, MForum.ru

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Агентство AC&M представило анализ B2B-услуг, предлагаемых "большой тройки". Для этого компания в течение полугода опрашивала потенциальных корпоративных клиентов IoT решений в России. Изучалось типичное поведение клиентов в этой области, их предпочтения и внутренняя логика поведения.

AC&M выявил две потребности подавляющего большинства потенциальных корпоративных потребителей, это: сокращение расходов и увеличение оборота, выручки и клиентской базы.

Первая задача может решаться с использование IoT-технологий. Более 75% опрошенных из транспортных, лизинговых, энергетических компаний и операторов ЖКХ добивались так хороших результатов по части экономии и повышении эффективности. Для сравнения, число потребителей, которые бы говорили о положительном использовании новых беспроводных технологий для расширения рынка, увеличения оборота или хотя бы повышения лояльности покупателей - не превышает 5%.

Услуги операторов мобильной связи: новые возможности для бизнеса

Читать развернутое сообщение AC&M о результатах исследования

Диаграммы:

  • Приоритетные задачи для бизнеса
  • Что позволяет сделать реализация новых технологических решений IoT/M2M
  • Доля торговых мест, оборудованных терминалами для безналичных расчетов
  • Продолжительность использования терминалов для безналичных расчетов
  • Доля оборота, приходящегося на безналичный расчет у тех, кто использует беспроводные системы торгового экайринга
  • Кто сейчас ваш основной контрагент в области безналичного расчета с покупателями?
  • Что предпочтительнее в организации приема безналичных платежей?
  • У кого было бы удобнее покупать услугу по организации приема безналичных платежей?
  • Операторы "большой тройки" в сегменте эквайринга
  • Знаете ли вы о таком инструменте маркетина, как рассылки?
  • Использует ли ваш бизнес SMS как один из инструментов маркетинга?
  • Насколько эффективным оказалось использование SMS-рассылок?
  • Планируете ли вы продолжать практику SMS-рассылок?
  • Знаете ли вы о возможностях измерения плотности потока потребителей в каждой заданной точке уличного пространства при помощи "тепловых карт", которые предлагают операторы мобильной связи?
  • Степень удовлетворенности сервисом

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теги: B2B, аналитика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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