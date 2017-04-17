IoT. B2B. Аналитика: Услуги операторов мобильной связи: новые возможности для бизнеса

17.04.2017, MForum.ru

Агентство AC&M представило анализ B2B-услуг, предлагаемых "большой тройки". Для этого компания в течение полугода опрашивала потенциальных корпоративных клиентов IoT решений в России. Изучалось типичное поведение клиентов в этой области, их предпочтения и внутренняя логика поведения.

AC&M выявил две потребности подавляющего большинства потенциальных корпоративных потребителей, это: сокращение расходов и увеличение оборота, выручки и клиентской базы.

Первая задача может решаться с использование IoT-технологий. Более 75% опрошенных из транспортных, лизинговых, энергетических компаний и операторов ЖКХ добивались так хороших результатов по части экономии и повышении эффективности. Для сравнения, число потребителей, которые бы говорили о положительном использовании новых беспроводных технологий для расширения рынка, увеличения оборота или хотя бы повышения лояльности покупателей - не превышает 5%.

Читать развернутое сообщение AC&M о результатах исследования

Диаграммы:

Приоритетные задачи для бизнеса

Что позволяет сделать реализация новых технологических решений IoT/M2M

Доля торговых мест, оборудованных терминалами для безналичных расчетов

Продолжительность использования терминалов для безналичных расчетов

Доля оборота, приходящегося на безналичный расчет у тех, кто использует беспроводные системы торгового экайринга

Кто сейчас ваш основной контрагент в области безналичного расчета с покупателями?

Что предпочтительнее в организации приема безналичных платежей?

У кого было бы удобнее покупать услугу по организации приема безналичных платежей?

Операторы "большой тройки" в сегменте эквайринга

Знаете ли вы о таком инструменте маркетина, как рассылки?

Использует ли ваш бизнес SMS как один из инструментов маркетинга?

Насколько эффективным оказалось использование SMS-рассылок?

Планируете ли вы продолжать практику SMS-рассылок?

Знаете ли вы о возможностях измерения плотности потока потребителей в каждой заданной точке уличного пространства при помощи "тепловых карт", которые предлагают операторы мобильной связи?

Степень удовлетворенности сервисом

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теги: B2B, аналитика