IoT: МТС и INTOUCH предлагают водителям сэкономить на КАСКО

19.04.2017, MForum.ru

МТС и и страховая компания INTOUCH представляют первую на российском рынке страховую программу "Умные километры" на базе IoT (технологии интернета вещей) - она позволит автомобилистам, которые редко садятся за руль, сэкономить до 25% стоимости полиса КАСКО.

Скидка на страховку возможна при использовании технологии connected cars (подключенные автомобили). При покупке страховки, клиент выбирает подходящий для него лимит пробега и может получить соответствующую скидку. Если водители, например, проезжают на своем авто за год менее 6 тыс. км, получат скидку в четверть стоимости полиса, скидку в 15% стоимости получат водители, чьи авто пробегают не более 10 тыс. км, а водители, чья машина проходит до 12 тыс. км - сэкономят 7% от стоимости страховки.

Программа "Умные километры" запущена в Москве и С.Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

За услугой стоит следующая технология - в автомобиль клиента устанавливается GPS-трекер, он передает на сервер данные о пробеге. Контролировать километраж можно в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте страховой компании. Платить за установку GPS-трекера не требуется. При достижении половины лимита, а также при остатке 1000 км и 500 км, водитель получит SMS-уведомление и сможет увеличить лимит или оформить новый полис.

Данные статистики показывают, что не менее, чем каждый третий автомобиль в России проезжает за год менее 12 тыс. км. Для владельцев этих машин - новая услуга, это возможность сэкономить на страховке. МТС и INTOUCH запустили программу "Умное страхование" в сентябре 2014 года. Датчик ускорений измеряет стиль поведения автовладельца за рулем - аккуратным водителям это позволяет вернуть до 20% стоимости КАСКО.