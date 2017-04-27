Анонсы: Xiaomi Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X официально пришли в Россию

MForum.ru
27.04.2017,
Состоялся российский анонс новинок от Xiaomi – Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X. В продаже все новинки появятся уже в этом месяце.
Самая доступная из новинок – Redmi 4X оценена в 12 990 рублей за версию с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. В нашей стране Redmi 4X будет доступен в черном и золотом вариантах. В активе Redmi 4X присутствуют 5-дюймовый HD-дисплей с 2,5D стеклом, чипсет Snapdragon 435, 13 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 4100 мАч.
Xiaomi Mi Note 2 обойдется в 34 990 рублей за вариант устройства с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Аппаратная часть этой новинки включает в себя чипсет 5,7-дюймовый OLED-экран занимающий 77,2% площади передней панели и чипсет Snapdragon 821, аккумулятор емкостью 4070 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Отдельного внимания заслуживает тыловая 22.56 Мп камера с сенсором Sony IMX318 EXMOR RS, системой стабилизации изображения и записью 4К-видео. Фронтальная камера Xiaomi Mi Note 2 представляет собой 8 Мп модуль Sony IMX268 EXMOR RS, также оснащенный объективом с апертурой f/2.0. Из прочего отметим аудиочип AQSTIC HD Audio с Hi-Fi-звуком, сканер отпечатка пальца, NFC и поддержку 37 диапазонов LTE.
Xiaomi Mi MIX, дисплей которого занимает 91,3% площади передней панели, прибыл в нашу страну в топовом варианте 18K, отличающим от стандартной версии обрамлением границ камеры и сканера отпечатка пальцев 18-каратным золотом. Диагональ экрана Xiaomi Mi MIX составляет 6,4 дюйма (разрешение 1080х2040 точек), но габариты сопоставимы с iPhone 7 Plus и другими аппаратами с 5,7-дюймовыми дисплеям. Спецификации Xiaomi Mi MIX включают в себя систему-на-чипе Snapdragon 821, 6 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, 16 Мп тыловую камеру, 5 Мп фронтальную камеру, поддержку NFC и аккумулятор емкостью 4400 мАч с функцией Quick Charge 3.0. Российская цена Xiaomi Mi MIX 18К - 39 990 рублей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.04. [Новинки] Это интересно: Doogee Mix оценен в $200 / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R сочетает Snapdragon 835 и 22,6 Мп камеру / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi Mi6 представлен официально / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Изображения Xiaomi Mi 6 показали сканеры отпечатка пальца и сетчатки / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 3 оценен в 1499 юаней ($217) / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X официально пришли в Россию / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Meizu E2 представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Bluboo D1 - недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Gionee M6S Plus с 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти представлен официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Универсальность без компромиссов: Обзор Turbo X5 Max
25.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 7s сочетает Snapdragon 821 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade MAX 3 со Snapdragon 625 и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Это интересно: Gretel – еще один китайский производитель смартфонов / MForum.ru
24.04. [Новинки] Это интересно: Doogee Mix оценен в $200 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Meizu E2 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: HTC U c Bluetooth 5.0 будет представлен 16 мая / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Chromebook Flex 11 поворачивающийся 360 градусов оценен в $279 / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R сочетает Snapdragon 835 и 22,6 Мп камеру / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Phab 2 Pro с Google Tango появился в России / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi Mi6 представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu M5 Note стал доступен в России / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: HTC U (Ocean) замечен на живых фото / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 обойдется в $50 / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Российская цена Samsung Galaxy Tab S3 начинается от 50 тысяч рублей / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: HTC One X10 с емким аккумулятором появится в России в апреле / MForum.ru