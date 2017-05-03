Это интересно: По итогам 1 квартала 2017 года Huawei занимает 3 место по продажам смартфонов

MForum.ru
03.05.2017,
Департамент потребительского бизнеса компании Huawei объявил, что в первом квартале 2017 года компания отгрузила 34,55 млн. смартфонов. Относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 21,6%. По данным IDC достигнутые показатели позволили Huawei занять 9,8% мирового рынка смартфонов, выйдя на третью позицию.
На отдельных рынках итоги первого квартала 2017 года оказались еще более радужными для Huawei – в 52 странах присутствия компании рост продаж составил более 50% (в годовом исчислении), а 32 – более 100%. Безусловно, подобные показатели возможны только для рынков где продажи Huawei были относительно невысоки. Например, в среднем рост на рынках стран Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана в среднем составил более 70%. Впрочем, и на высококонкурентных рынках результаты Huawei более чем достойны. В Китае продажи выросла на 20%, в Европе – на 15%. Интересно, каков будет 2 квартал, где драйвером роста могут стать недавно представленные P10 и P10 Plus.
© Антон Печеровый,
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