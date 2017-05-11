Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок

MForum.ru
11.05.2017,
Компания Huawei объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Honor 6C, анонс которого состоялся в начале апреля текущего года. Напомню, новинка является аналогом представленного на китайском рынке смартфона Enjoy 6S.
Российская цена Honor 6C составляет 12 990 рублей, за которые покупатель получает смартфон с металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев, 2,5D-стеклом экрана и сочетанием 3 Гб ОЗУ с 32 Гб встроенной памяти. Новинка будет доступна в сером, серебристом и золотом вариантах. Набор основных спецификаций Honor 6C включает в себя 5-дюймовый LTPS-экран разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 435 с 8-ядерным процессором, поддержку карт microSD объемом до 128 Гб, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры (обе с апертурой f/2,2), а также аккумулятор емкостью 3020 мАч. Программная часть Honor 6C построена на базе Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1 и потенциальным обновлением до Android 7.х. Дата начала поставок пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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