Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей

15.05.2017, MForum.ru

16 мая ожидается российский релиз новых смартфонов и телефонов Nokia. С учетом лояльности российского покупателя к торговой марке Nokia, интерес к этому событию высок. Чем собственно и воспользовались в Caviar, объявив цены своих вариантов новой Nokia 3310 накануне релиза стандартной модели.

Компания Caviar открыла прием предварительных заказов на люксовые версии обновленного Nokia 3310 (2017). По заявлению производителя «титановая версия станет данью уважения знаменитым не убиваемым качествам телефона, а золотая — самому популярному лидеру России — В.В.Путину». Самым доступным аппаратом новой коллекции является Caviar Nokia 3310 Classic Titano Damascus, оцененная в 119 тысяч рублей и получившая титановый корпус с узором «дамасская сталь». Также производитель заявляет, «что устройство выделяется защитой информационной безопасности пользователя — его невозможно прослушать, а значит оно подходит для тех, кто работает на государственной или спец службе».

Вариант Russia Damascus White, оцененный в 139 тысяч рублей, получил герб России на задней панели и цитату из гимна России. Материал герба и таблички – двойное золотое покрытие по технологии Double Electroplated (999-проба, 7 мкм).

Caviar Nokia 3310 Classic Russia Damascus Gold (147 тысяч рублей) аналогичен предыдущей модели, за исключением цвета золота. Каждый из вариантов устройства будет выпущен ограниченной серией 999 экземпляров.

Новинки поставляются в футляре обтянутом натуральной кожей и отделанным черным бархатом. Стандартная комплектация (USB кабель, зарядное устройство, стерео-гарнитура, гарантийный талон) дополнена сертификатом подлинности.