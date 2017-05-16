MForum.ru
16.05.2017,
Компания Huawei продолжает наводнять рынок новыми устройствами бюджетного и среднего ценового сегментов. Следом за Huawei Y3 2017, нацеленным в начальный ценовой сегмент, производитель представил Huawei Y7 2017, получивший емкую батарею и Android 7.0 Nougat «из коробки».
коробки». Спецификации Huawei Y7 2017 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Основная камера новинки представлена 12 Мп сенсором с пикселями размером 1,25 мкм и поддержкой PDAF-фокусировки. Фронтальная камера – 8 Мп, при этом поддерживаются технологии распознавания лиц и программные «улучшатели» сэлфи.
Еще одним важным моментом спецификаций новинки стал аккумулятор емкостью 4000 мАч. По данным производителя этого достаточно для 20 часов просмотра видео или 15 часов веб-серфинга. Также Huawei утверждает, что после 500 циклов заряда-разряда батарея сохранит до 80% своей емкости. Из прочего отметим разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца и 2,5D-стекло экрана. Информация о дате начала продаж и цене пока отсутствует.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок / MForum.ru
03.05. [Общество] Это интересно: По итогам 1 квартала 2017 года Huawei занимает 3 место по продажам смартфонов / MForum.ru
16.04. [Новости компаний] LTE: Сети общественной безопасности LTE станут мейнстримом после 2020 года / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 7 Plus с большими экранами и батареей представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru
12.05. [Новинки] Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 Lite доступен на индийском рынке / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool Play 6 – игровой телефон с 6 Гб ОЗУ и емким аккумулятором / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50 / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: OnePlus 5 будет стоит $449 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F3 – сэлфи-эксперт со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: GFXBench раскрыл подробности о смартфоне Alcatel Idol 5 / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: UMiDIGI G – бюджетник, непохожий на бюджетник / MForum.ru
03.05. [Общество] Это интересно: По итогам 1 квартала 2017 года Huawei занимает 3 место по продажам смартфонов / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Blu R1 Plus – смартфон с аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru