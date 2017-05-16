Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat

16.05.2017, MForum.ru

Компания Huawei продолжает наводнять рынок новыми устройствами бюджетного и среднего ценового сегментов. Следом за Huawei Y3 2017, нацеленным в начальный ценовой сегмент, производитель представил Huawei Y7 2017, получивший емкую батарею и Android 7.0 Nougat «из коробки».

коробки». Спецификации Huawei Y7 2017 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Основная камера новинки представлена 12 Мп сенсором с пикселями размером 1,25 мкм и поддержкой PDAF-фокусировки. Фронтальная камера – 8 Мп, при этом поддерживаются технологии распознавания лиц и программные «улучшатели» сэлфи.

Еще одним важным моментом спецификаций новинки стал аккумулятор емкостью 4000 мАч. По данным производителя этого достаточно для 20 часов просмотра видео или 15 часов веб-серфинга. Также Huawei утверждает, что после 500 циклов заряда-разряда батарея сохранит до 80% своей емкости. Из прочего отметим разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальца и 2,5D-стекло экрана. Информация о дате начала продаж и цене пока отсутствует.