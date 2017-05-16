Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60

MForum.ru
16.05.2017,
Компания Huawei анонсировала смартфон Huawei Y3 2017, представляющий собой простое устройство с небольшим ценником. Выпускаться новинка будет в двух модификациях, отличающихся наличием (или, соответственно, отсутствием) поддержки LTE-сетей.
3G-версия Huawei Y3 2017 будет построена на базе процессора MediaTek MT6580, 4G-вариант – на основе MT6737M. Остальные спецификации новинки включают в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 854х480 точек, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камера, а также аккумулятор емкостью 2200 мАч. Программная основа Huawei Y3 2017 – Emotion UI 4.1 на базе Android 6.0. Выпускаться аппарат будет в золотом, розовом, синем, белом и сером цветах. Ориентировочная цена - $60.
© Антон Печеровый,
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