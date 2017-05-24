Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально

24.05.2017, MForum.ru

Компания Huawei продолжает расширять Y-серию своих смартфонов. Следом за Y3 и Y7 был представлен Huawei Y6 2017. Новинка стала наследником модели двухлетней давности и, соответственно, получило множество улучшений.

Диагональ экрана Huawei Y6 2017 составляет 5 дюймов (IPS, 1280x720 точек), а сам аппарат построен на базе чипсета MediaTek MT6737T дополненного 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Впрочем, есть в параметрах Huawei Y6 2017 и более интересные моменты – емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, а разрешение тыловой камеры – 13 Мп. Фронтальная камера – стандартные для бюджетных устройств 5 Мп. Также упомянем о поддержке двух SIM-карт. Информация о цене Huawei Y6 2017 пока не раскрывается, но производитель обещает начать продажи уже в ближайшее время.