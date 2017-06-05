Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально

05.06.2017, MForum.ru

Компания LG официально представила смартфон X500, оснащенный аккумулятором емкостью 4500 мАч. По данным производителя одной зарядки аккумулятора достаточно для просмотра видео в течение 20 часов. За счет функции быстрой зарядки 50% емкости батареи новинка набирает всего за 1 час.

Диагональ экрана LG X500 составляет 5,5 дюймов. На задней панели новинки разместилась 13 Мп камера, на передней – 5 Мп. Остальные параметры LG X500 производитель не раскрыл. Впрочем, с учетом того, что LG X500 является корейским вариантом X power 2 можно предположить наличие чипсета Mediatek MT6750, 2 Гб ОЗУ и Android Nougat из коробки. Объем встроенной памяти составляет 32 Гб. На домашнем рынке продажи X500 стартуют уже в эту пятницу (9 июня), цена – $285.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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