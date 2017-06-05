Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ

05.06.2017, MForum.ru

Очередной флагман линейки BQ. Процессор 8-ядерный, но это Mediatek MT6753. Операционная система - седьмой андроид, модуль 4G/LTE поддерживает VoLTE, но в России это еще не означет, что вы сможете пользоваться аппаратом в этом режиме. 3 ГБ оперативной и 32 ГБ - встроенной памяти, предусмотрена возможность расширение до 128 ГБ карточкой.

Диагональ экрана современная - 5.2" - не много, не мало. Матрица IPS с HD-разрешением по технологии ONCELL.

Типичный для "китайцев" мощный литий-полимерный аккумулятор 4000 мАч обещает длительное время работы без подзарядки. Предусмотрены также возможности настроек отдельных режимов, чтобы снизить потребление энергии.

Разрешение основной камеры - 16 Мп, фронтальной - 13 Мп. Есть светодиодная вспышка, поддерживается автофокус.

Есть встроенный датчик "отпечатков пальцев", который можно использовать в качестве защиты от несанкционированного доступа.

Стоимость аппарата - 11 тыр (10990 руб.) в интернет-магазине производителя: www.shop.bq-mobile.com.

Технические характеристики:

Дисплей: 5.2" IPS

Разрешение: HD 1280x720

ОС: Android 7.0

Процессор: MT6753, 8 ядер, 1300 МГц

ОЗУ: 3 ГБ

Встроенная флеш память - 32 ГБ, расширяемая microSD до 128 ГБ

Мобильная связь: 850, 900, 1800, 1900 МГц - GSM

Мобильный интернет: LTE FDD b1 (2100); b3 (1800) b7 (2.5-2.7), b20 (800), LTE TDD b38 (2600); 3G WCDMA 900/2100 ; GPRS ; EDGE.

WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth: 4.0

SIM: 2 шт.

Разрешение камеры: 13 Мп - передняя, 16 Мп - основная

Навигация: GPS

Емкость аккумулятора - 4000 мАч

Размер устройства: 148,7 х 72,5 х 9,1 мм

Вес устройства: 162 г

Доступен в 3-х цветах: черный, золотой, космический серый.

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Тем, кому хотелось бы сэкономить 2 тыр, можно рекомендовать модель BQ-5202 Space Lite, с параметрами пожиже: процессор MT6737, 4-ядерный, 2 ГБ ОЗУ, камера 13 Мп.

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