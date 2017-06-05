Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ

MForum.ru

Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ

05.06.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Очередной флагман линейки BQ. Процессор 8-ядерный, но это Mediatek MT6753. Операционная система - седьмой андроид, модуль 4G/LTE поддерживает VoLTE, но в России это еще не означет, что вы сможете пользоваться аппаратом в этом режиме. 3 ГБ оперативной и 32 ГБ - встроенной памяти, предусмотрена возможность расширение до 128 ГБ карточкой.

BQ-5201 Space

Диагональ экрана современная - 5.2" - не много, не мало. Матрица IPS с HD-разрешением по технологии ONCELL.

Типичный для "китайцев" мощный литий-полимерный аккумулятор 4000 мАч обещает длительное время работы без подзарядки. Предусмотрены также возможности настроек отдельных режимов, чтобы снизить потребление энергии.

Разрешение основной камеры - 16 Мп, фронтальной - 13 Мп. Есть светодиодная вспышка, поддерживается автофокус.

Есть встроенный датчик "отпечатков пальцев", который можно использовать в качестве защиты от несанкционированного доступа.

Стоимость аппарата - 11 тыр (10990 руб.) в интернет-магазине производителя: www.shop.bq-mobile.com.

Технические характеристики:

Дисплей: 5.2" IPS

Разрешение: HD 1280x720

ОС: Android 7.0

Процессор: MT6753, 8 ядер, 1300 МГц

ОЗУ: 3 ГБ

Встроенная флеш память - 32 ГБ, расширяемая microSD до 128 ГБ

Мобильная связь: 850, 900, 1800, 1900 МГц - GSM

Мобильный интернет: LTE FDD b1 (2100); b3 (1800) b7 (2.5-2.7), b20 (800), LTE TDD b38 (2600); 3G WCDMA 900/2100 ; GPRS ; EDGE.

WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth: 4.0

SIM: 2 шт.

Разрешение камеры: 13 Мп - передняя, 16 Мп - основная

Навигация: GPS

Емкость аккумулятора - 4000 мАч

Размер устройства: 148,7 х 72,5 х 9,1 мм

Вес устройства: 162 г

Доступен в 3-х цветах: черный, золотой, космический серый.

+

Тем, кому хотелось бы сэкономить 2 тыр, можно рекомендовать модель BQ-5202 Space Lite, с параметрами пожиже: процессор MT6737, 4-ядерный, 2 ГБ ОЗУ, камера 13 Мп.

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 17:50 ioDim Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
id: 232x-2abgru2 imel: 865008018851953
Сегодня 14:43 slabudin Тема: Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально (23.05.2017)
ничего революционного. все это есть в прошлогодних моделях Wileyfox например. Ожидал большего от Huawei.
Сегодня 00:00 Анналэш Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5)
Мошенники одним словом, Приобрели в связном айфон 7 , попросили продавца девушку оформить рассрочку!! Сказали что одобрили, оформляли на мужа, очень торопились т к оставили маленького ребёнка с ...
02.06.2017 22:38 ветеринар Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
Проще всего в банку насыпать рис и туда положить ваш телефон и дать ему полежать 1-2дня и только потом попробовать зарядить и проверить !! Самый верный способ !!! Если не будет работать сходите в ...
02.06.2017 01:43 Letchik420 Тема: Как разблокировать Nokia 1110? (Страницы: 1 2)
Помогите разблокировать Nokia 215! IMEI: 353678072292820. Пароль максимум 8 цыфр, стандартный не работает. Заранее спасибо!

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru

05.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo M5 Edge претендует на звание самого компактного 5-дюймового смартфона / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia Z17 сочетает Snapdragon 835 и 8GB ОЗУ / MForum.ru

01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru

31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru

28.05. [Новинки]  Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru

25.05. [Новинки]  Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru

24.05. [Новинки]  Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru

23.05. [Новинки]  Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: