PR: Включайся и смотри онлайн-трансляцию «МегаФона» с бэкстейдж юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2017»

07.06.2017, MForum.ru

7 июня 2017 года, Москва. 9 июня в Москве состоится XV церемония вручения ежегодной национальной «Премии МУЗ-ТВ». Генеральный партнер премии и оператор самого быстрого интернета в стране компания «МегаФон» будет вести онлайн-трансляцию из специальной студии в Олимпийском и впервые даст возможность зрителям в социальных сетях увидеть то, что происходит за кулисами главного музыкального события этого лета, а также задать свой вопрос любимому исполнителю.

Уже в эту пятницу на юбилейную церемонию «Премии МУЗ-ТВ» в спорткомплекс «Олимпийский» съедутся самые влиятельные персонажи отечественной поп-музыки, чтобы получить признание в традиционных номинациях - «лучшее видео», «лучший рок-исполнитель», «лучший альбом», «лучшая песня» и пр. Впервые в истории Премии сцена «Олимпийского» предстанет перед глазами зрителей в формате 360 градусов. Нестандартным будет и формат церемонии в этом году – шоу-программа будет целиком состоять из дуэтов. Вместе споют давние конкуренты в номинации «Лучший исполнитель» Дима Билан и Сергей Лазарев, а также Филипп Киркоров с Тимати и другие.

Давний друг и партнер премии компания «МегаФон» предоставит всем гостям и поклонникам «МУЗ-ТВ» уникальную возможность проникнуть в закулисье церемонии. В центре звездного VIP-фойе в Олимпийском будет оборудована студия MEGAFONLIKE, откуда будет вестись прямая трансляция, которую зрители смогут смотреть на специально установленном большом экране в фойе, на сайте «МегаФон.ТВ», а также в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте». Трансляция «МегаФона» начнется в 18.15 по московскому времени. За развлекательный контент будут отвечать ведущие онлайн-трансляции: известный блогер Амиран Сардаров и бессменный ведущий телеканала «МУЗ-ТВ» Андрей Разыграев.

Звездные участники церемонии попадут в студию сразу после ковровой дорожки. Поскольку студия будет полупрозрачной, гости церемонии смогут следить за работой звезд в прямом эфире. Зрители, наблюдающие за происходящим онлайн и собравшиеся в фойе спорткомплекса, получат шанс задать им свои вопросы, опубликовав их в социальных сетях с хэштегом #включайсявопросами, и узнать все самое интересное об отношении звезд с публикой и друг с другом. Авторы трех лучших вопросов получат подарки.

Задать вопрос звезде можно, сфотографировавшись с образом любимого артиста в фойе или опубликовав свою фотографию и вопрос в соцсетях. После публикации в инстаграме зритель тут же получит на память фото из «инстапринтера»; если он выберет ВК, то его вопрос появится на планшете у ведущих в бэкстейдж-студии.

В этом году «МегаФон» также учредил первую музыкальную номинацию для блогеров - «ЛаЛаЛайк». Голосовать за самое лучшее музыкальное видео в сети могут сами пользователи, а на церемонии МУЗ-ТВ «МегаФон» подарит победителю съемку профессионального клипа. В это время ведущие трансляции смогут выяснить у светил шоу-бизнеса, как они относятся к новым звездам интернета, конкурирующим с ними за внимание молодой аудитории, и заодно обсудить аккаунты знаменитостей и роль интернета в их жизни.

Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании «МегаФон», отметила: «МегаФон» как технологический партнер премии открывает новые возможности для ее зрителей. Впервые в истории премии мы делаем онлайн-трансляцию с бэкстейдж церемонии, которая значительно расширит аудиторию и позволит абонентам МегаФона получить уникальный контент. Мы отвечаем за качество и скорость интернета, которые так важны для молодой аудитории сегодня».

Для самых активных пользователей соцсетей был придуман необычный способ стать участником церемонии. Накануне проведения Премии «МегаФон» запустил конкурс на лучший видеоролик с исполнением припева одной из двух песен – «Туманы» Барских или «Твои глаза» Лободы. Пятеро победителей, опубликовавших лучшие видео с хэштегом #включайсяипой, получат по два пригласительных на церемонию и увидят свои видео на большом экране в момент выступления знаменитого дуэта.

Включайся и следи за любимыми звездами в закулисье юбилейной «Премии МУЗ-ТВ 2017»!