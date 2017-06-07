ИТ: Российские технологические стартапы подключатся к развитию ИТ-сервисов МТС

07.06.2017, MForum.ru

7 июня 2017 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о старте программы привлечения российских разработчиков ИТ-решений к развитию и созданию продуктов и услуг компании. МТС планирует открыть доступ к интерфейсам программирования ряда собственных приложений и предоставить возможность внешним разработчикам применить свои технологии и алгоритмы к действующим сервисам оператора. Одной из ключевых площадок привлечения разработчиков для сотрудничества с МТС станет Инновационный центр «Сколково» – организации планируют развивать партнерство в рамках заключенного сегодня соглашения.

Сотрудничество МТС и «Сколково» направлено, в первую очередь, на поиск сфер прикладного применения инновационных разработок резидентов «Сколково» для развития ИТ-сервисов МТС. В рамках соглашения «Сколково» по заданным МТС критериям будет отбирать стартапы, чьи разработки могут быть полезны для расширения функционала сервисов МТС и создания новых услуг в направлениях, которые МТС рассматривает как перспективные, в том числе в сфере телемедицины, онлайн-образования, киберспорта. Резидентов, которые станут партнерами МТС, «Сколково» готово включать в собственную программу грантов. Кроме того, МТС и «Сколково» планируют провести ряд совместных мероприятий, направленных на развитие российской ИТ-индустрии, организовать процесс обмена экспертизой.

В рамках программы сотрудничества с ИТ-разработчиками МТС в 2017 году также намерена открыть доступ к интерфейсам программирования приложений (API) и выделить всем заинтересованным внешним разработчикам ИТ-решений вычислительные ресурсы в своей облачной инфраструктуре. Это позволит ИТ-компаниям и независимым разработчикам применить свои технологии к продуктам МТС и протестировать их в сотрудничестве с оператором. В случае успешного тестирования, МТС готова предлагать коммерческое партнерство для совместного развития продуктов.

«Сегодня МТС разрабатывает решения на базе самых инновационных технологий мира, среди которых искусственный интеллект, машинное обучение, системы анализа Big Data. Мы видим большой интерес к этим технологиям у российских разработчиков и открыты к взаимодействию со всеми участниками рынка – как с крупными ИТ-компаниями, так и со стартапами. Для нас важно создать условия для партнерства и на техническом, и на организационном уровне. Поэтому мы одновременно готовим площадку, которая откроет возможность тестировать новые технологии на наших сервисах, и заключаем соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих инновационных центров страны. Мы убеждены, что от такого партнерства выиграют, в первую очередь, наши клиенты, которые смогут первыми оценить самые передовые разработки, используя продукты МТС», - отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.

«Партнёрство с крупными технологическими лидерами даёт возможность инновационным компаниям сначала выбрать перспективное направление развития, а затем превратить свои интересные идеи в решения, которыми начинают пользоваться на практике. В рамках совместной работы Фонда Сколково и МТС уже запущены несколько перспективных "пилотных"; проектов по разным направлениям, актуальным для телекоммуникационной отрасли, и мы надеемся сделать эту работу ещё более системной и интенсивной», - отметил вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда Сколково Константин Паршин.

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