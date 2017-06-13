Фиксированный доступ: Nokia и China Mobile расширяют охват ультра-быстрым ШПД и услугами "умного дома" в Китае

MForum.ru
13.06.2017,
- Оптический сетевой терминал Nokia ONT (optical network terminal) поддерживает возможность оказания услуг "умного дома";
- Домашний гейтвей Nokia будет внедрен на сетях ШПД в 29 провинциях Китая
В рамках контракта, China Mobile начала развертывать миллионы домашних терминалов, чтобы до конца 2017 года приступить к оказанию услуг более, чем 30 млн пользователей в 2017 году. Используются сети FTTH со гигабитными скоростями до клиента. Терминалы позволяют по мере надобности обновлять ПО и собирать необходимую аналитику, что открывает широкие возможности для оказания услуг "умного дома".
У China Telecom уже более 31 млн клиентов сетей FTTH, которые могут пользоваться различными услугами, включая гигабитный доступ к сети интернет и видеоконтенту разрешением 4К. Новые терминалы позволят продолжить расширение спектра доступных для клиентов услуг. Контракт подразумевает долгосрочное сотрудничество China Mobile и Nokia, которое также включает развертывание сети GPON в качестве опорной сети для сетей мобильной связи оператора.
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© Алексей Бойко, Сообщество 4G,
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