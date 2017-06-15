VoLTE: Московский филиал МегаФон официально подтвердил запуск поддержки VoLTE на популярных моделях смартфонов Samsung

15.06.2017, MForum.ru

Москва, 15 июня 2017 года. Высококачественные звонки в сети LTE (VoLTE) «МегаФона» теперь доступны для пользователей Samsung в Москве и Московской области. VoLTE предоставляется бесплатно и доступно на всех тарифах.

«Абоненты «МегаФона» Московского региона первыми в России могут оценить преимущества голосовой связи последнего поколения на устройствах Samsung. VoLTE (Voice over LTE) на сегодняшний день самая передовая технология. Идеальное качество связи, мгновенное соединение, возможность пользоваться мобильным интернетом во время звонка. При этом трафик передачи данных вашего тарифа не расходуется», - комментирует Евгений Новоселов, директор по инфраструктуре Столичного филиала «МегаФона».

«Мы очень рады, что пользователи Samsung одними из первых получат возможность оценить высокое качество связи, которое обеспечивает VoLTE. Это важный шаг в будущее, где передовые технологии приносят пользу обычным людям», – отметил Сейф Эль Хаким, глава маркетинга Samsung Mobile в России.

Услуга уже работает на Samsung Galaxy S7|S7 Edge (SM-G930FD, SM-G935FD). В течение ближайшего месяца преимущества высококачественных звонков в сети LTE (VoLTE) «МегаФона» станут доступны владельцам смартфонов Galaxy S8|S8+, Galaxy A (2017), а вскоре и владельцам других смартфонов Samsung. Настройки VoLTE в смартфонах Samsung Galaxy: S7, S7 Edge будут включены автоматически при обновлении прошивки до Nougat (Android 7.0). Управлять услугой можно в телефоне: Настройки-> Подключения->Мобильные сети – Вызовы VoLTE.

В сентябре 2016 года «МегаФон» первым в России запустил технологию VoLTE (англ. Voice over LTE — голос через интернет) без ограничений, с 20 апреля 2017 года услуга доступна в Москве и Московской области для владельцев iPhone, сейчас идут работы по расширению географии предоставления услуги и увеличению ассортимента гаджетов с поддержкой технологии. Всего на сегодняшний день VoLTE используют 102 оператора в 55 странах мира.

Полный список устройств, которые поддерживают технологию VoLTE, представлен на сайте компании «МегаФон». Подробная информация по ссылке Звони в 4G.

Столичный филиал компании «МегаФон»

Столичный филиал ПАО «МегаФон» - подразделение одного из ведущих российских операторов связи, осуществляет свою деятельность на территории Москвы и Московской области более 15 лет - с 21 ноября 2001 года. Сегодня филиал располагает 30 000 базовых станций всех стандартов, расположенных на территории региона, что позволяет обеспечивать качественной голосовой связью и самой высокой в России скоростью мобильного интернета более 13,5 миллионов абонентов.

С момента образования Столичный филиал «МегаФона» продолжает добиваться внушительных результатов, уделяя особое внимание развитию мобильного интернета, а также последовательно совершенствуя качество услуг. В мае 2012 года клиенты оператора первые в Москве получили доступ к сетям 4G LTE, а уже в феврале 2014 года Столичный филиал ввёл в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть поддерживающую стандарт LTE-A, что позволило столичным абонентам пользоваться интернетом со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. В 2016 году на Чемпионате мира по хоккею скорость мобильного интернета в сети столичного «МегаФона» доходила до 450 Мбит/с. Согласно проведенным исследованиям, в частности опубликованному Telecom Daily в конце 2016 года, в сети Столичного «МегаФона» зафиксирована сама высокая максимальная и средняя скорость мобильного интернета 4G LTE. В планах филиала одним первым в России ввести в эксплуатацию сети стандарта 5G.

Дополнительная информация о Столичном «МегаФоне» и о предоставляемых продуктах и услугах размещена на сайте http://moscow.megafon.ru/