Пресс-релизы: Чили с Австралией установили рекорд Кубка Конфедераций в столице

MForum.ru
28.06.2017,
Москва, 28 июня 2017 года. Зрители матча Чили – Австралия установили рекорд группового этапа Кубка Конфедераций в Москве по мобильному интернету и количеству минут, опередив фанатов игр Россия – Португалия и Камерун – Чили. Всего за три матча на стадионе «Открытие Арена» фанаты проговорили 433 000 минут и отправили 58 000 SMS. Трафик составил более 7 ТБ, что можно приравнять к 8 000 000 селфи или 2 500 000 минут прямого эфира в соцсетях.
«Практически каждый третий болельщик на стадионе в столице был абонентом «МегаФона». Показатели росли от матча к матчу. 18 июня на матче Камерун – Чили зрители на стадионе «Открытие Арена» прокачали 1,7 ТБ трафика и проговорили 84 000 минут, 21 июня на Россия – Португалия: 2,2 ТБ и 130 000 минут, 25 июня на Чили – Австралия был поставлен рекорд: 3,4 ТБ и 219 000 минут», - комментирует Владимир Стаценко, руководитель по развитию радиосети Столичного филиала «МегаФона».
Лидером по потреблению трафика стал Instagram. Для трансляций болельщики предпочли YouTube и Facebook, самым популярным мессенджером был WhatsApp. Средняя скорость на трех матчах Кубка Конфедераций, прошедших на стадионе «Открытие Арена» составила 60 Мбит/с. При этом по официальным данным FIFA общее количество зрителей составило 109 890 человек.
«Мы на деле подтвердили готовность телеком-инфраструктуры стадиона к высоким нагрузкам. В рамках исполнения контракта с компанией «Национальный центр информатизации» (НЦИ) «МегаФон» подготовил всю инфраструктуру для объектов проведения мероприятий Кубка Конфедераций. Ключевые объекты обеспечены радиопокрытием, развернуты магистральные DWDM-каналы с резервированием для ТВ-вещания. К интернету подключены стадионы, гостиницы, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях», - комментирует Владимир Стаценко, руководитель по развитию радиосети Столичного филиала «МегаФона».
Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка Конфедераций 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры на объектах проведения этих масштабных спортивных мероприятий.
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