Чипсеты: Qualcomm анонсировал платформу Snapdragon Wear 1200 c LTE-M1 / LTE NB-IoT

MForum.ru

Чипсеты: Qualcomm анонсировал платформу Snapdragon Wear 1200 c LTE-M1 / LTE NB-IoT

28.06.2017, MForum.ru

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На MWC2017 в Шанхае в сфере носимых устройств была анонсирована новая платформа Qualcomm® Snapdragon ™ Wear 1200, с поддержкой LTE-M1 (eMTC) и LTE-NB1 (LTE NB-IoT) для использования в индустрии носимых устройств. Преимуществом Snapdragon Wear 1200 является широкий охват сети, доступный благодаря технологиям узкополосного LTE или LTE IoT, что поможет создать новое поколение энергоэффективных и экономичных решений со сверхнизким потреблением энергии и бесперебойным сетевым соединением для носимых устройств, специально предназначенных для детей, домашних животных, пожилых людей, а также для ношения во время фитнес тренировок.

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