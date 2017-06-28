Чипсеты: Qualcomm анонсировал платформу Snapdragon Wear 1200 c LTE-M1 / LTE NB-IoT

MForum.ru
28.06.2017,
На MWC2017 в Шанхае в сфере носимых устройств была анонсирована новая платформа Qualcomm® Snapdragon ™ Wear 1200, с поддержкой LTE-M1 (eMTC) и LTE-NB1 (LTE NB-IoT) для использования в индустрии носимых устройств. Преимуществом Snapdragon Wear 1200 является широкий охват сети, доступный благодаря технологиям узкополосного LTE или LTE IoT, что поможет создать новое поколение энергоэффективных и экономичных решений со сверхнизким потреблением энергии и бесперебойным сетевым соединением для носимых устройств, специально предназначенных для детей, домашних животных, пожилых людей, а также для ношения во время фитнес тренировок.
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