Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей

MForum.ru
29.06.2017,
Компания Huawei официально представила смартфон Honor 9. На российском сайте новый флагман суббренда Honor позиционируется под девизом «Поймай свет ночного города», что призвано подчеркнуть оригинальность корпуса устройства из стекла и металла.
Технически Honor 9 близко к Huawei P10, за счет ряда упрощений и более привлекательной цены он может собрать аудиторию для которой флагман от Huawei несколько дороговат. В частности, Honor 9 лишился логотипа Leica возле тыловой камеры. Но сама камера во многом аналогична P10 – 12 Мп основной модуль дополнен 20 Мп монохромной матрицей. Сохранился и двухкратный зум, который производитель называет «гибридным». Апертура объектива f/2.2. Фронтальная камера получила 8 Мп с апертурой f/2.0.
«Сердцем» Honor 9 стал чипсет HiSilicon Kirin 960 дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана – 5,15 дюйма, технология LTPS, разрешение – 1920х1080 точек. Емкость аккумулятора – 3200 мАч. Из прочих параметров Honor 9 отметим встроенный в экран сканер отпечатка пальца, поддержку звуковой технологии Huawei Histen и Hi-Fi аудиочип, а также порт USB Type C и NFC. ОС – Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Продажи новинки начнутся 6 июля, российская цена Honor 9 начинаются от 26 990 рублей (4+64 Гб).
© Антон Печеровый,
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