Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей

MForum.ru

Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей

29.06.2017, MForum.ru

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Компания Huawei официально представила смартфон Honor 9. На российском сайте новый флагман суббренда Honor позиционируется под девизом «Поймай свет ночного города», что призвано подчеркнуть оригинальность корпуса устройства из стекла и металла.

Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей

Технически Honor 9 близко к Huawei P10, за счет ряда упрощений и более привлекательной цены он может собрать аудиторию для которой флагман от Huawei несколько дороговат. В частности, Honor 9 лишился логотипа Leica возле тыловой камеры. Но сама камера во многом аналогична P10 – 12 Мп основной модуль дополнен 20 Мп монохромной матрицей. Сохранился и двухкратный зум, который производитель называет «гибридным». Апертура объектива f/2.2. Фронтальная камера получила 8 Мп с апертурой f/2.0.

Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей

«Сердцем» Honor 9 стал чипсет HiSilicon Kirin 960 дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана – 5,15 дюйма, технология LTPS, разрешение – 1920х1080 точек. Емкость аккумулятора – 3200 мАч. Из прочих параметров Honor 9 отметим встроенный в экран сканер отпечатка пальца, поддержку звуковой технологии Huawei Histen и Hi-Fi аудиочип, а также порт USB Type C и NFC. ОС – Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Продажи новинки начнутся 6 июля, российская цена Honor 9 начинаются от 26 990 рублей (4+64 Гб).

Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей

Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации honor.huawei.ru

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