Пятое поколение: Huawei, China Mobile и SAIC Motor показали дистанционное управление автомобилем в сети 5G

04.07.2017, MForum.ru

Шанхай, Китай – 28 июня 2017: В ходе Всемирного мобильного конгресса 2017 в Шанхае компании China Mobile, SAIC Motor и Huawei продемонстрировали первую в мире технологию дистанционного управления легковым автомобилем, созданную на базе 5G. Эта демонстрация подтвердила возможности высокой пропускной способности и малой задержки в С-диапазоне, тем самым заложив фундамент для развития технологии подключенных «умных» автомобилей в будущем. Совместная разработка повышает надежность транспортных средств и приближает коммерческое использование автомобилей с дистанционным управлением.

Huawei предоставила беспроводное решение 5G, обеспечившее подключение «умного» концепт-кара компании SAIC Motor – iGS, а компания China Mobile обеспечила услуги связи. В рамках испытания водитель находился более чем в 30 км от автомобиля. Несколько камер с высоким разрешением, установленных в автомобиле, отправляли водителю видеосигналы в качестве HD в режиме реального времени, тем самым предоставляя ему 240-градусную панораму обзора, передаваемую по сети 5G с высокой пропускной способностью. Такой обзор превосходит поле зрение человека, которое в среднем составляет около 180-190 градусов. Команды управления также передавались на рулевое колесо, педаль газа и тормоза, а сеть 5G обеспечила сверхмалую задержку, необходимую для мгновенной реакции в различных дорожных ситуациях. Водителю удалось постоянно сохранять полный контроль над автомобилем, хотя тот находился на значительном расстоянии от него.

В рамках данного конкретного испытания сверхвысокая пропускная способность сети 5G обеспечила требуемую скорость для бесперебойной передачи HD-видеосигнала между транспортным средством и водителем. Время задержки между конечными пунктами применительно ко всем функциям системы управления автомобилем составляло менее 10 мc (собственная задержка в новом радиоинтерфейсе 5G была менее 1 мс). Когда автомобиль ехал со скоростью 30 км/ч, то за интервал времени между нажатием педали газа и фактическим торможением он проезжал всего 8 см. Такие показатели делают возможным экстренное торможение, которое играет ключевую роль в обеспечении безопасности.

Технология дистанционного управления транспортным средством обладает широким спектром потенциальных сценариев применения, особенно она полезна в неблагоприятных или опасных условиях, например, в шахтах или на свалках. Дистанционная работа более эффективна и при дорожных работах, например, при уплотнении грунта катком на большой территории. При помощи этой технологии один человек может управлять целым парком транспортных средств или, например, проводить спасательные операции в зонах стихийных бедствий.

По мере того как цифровая трансформация набирает темп по всему миру, подключенные «умные» автомобили оказываются в центре внимания ИКТ-сектора. Компании China Mobile, SAIC Motor и Huawei активно занимаются изучением, разработкой и эксплуатационным тестированием решений для 5G-приложений автономного управления транспортными средствами. Эта работа способствует развитию транспортной инфраструктуры, делая ее все более инновационной, совершенной, удобной и безопасной.

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:

"Очень интересная и важная демонстрация. Сеть 5G, которая была развернута для этого кейса, использует перспективный диапазон C - для Китая сегодня это 3.4-3.6 ГГц. Эти частоты частично доступны и в Росссии.

Дистанционное управление автомобилями на сегодня - интересное развитие человеко-машинного взаимодействия. Самоуправляемые автомобили еще не достигли совершенства и возможность в любой момент взять на себя управление автомобилем в режиме телеуправления - важная и полезная опция. Если сети 5G обеспечат такую функциональность, их можно будет задействовать под телеуправление самыми разными движущимися средствами, как грузовыми, так и пассажирскими. Причем не только наземными, но также и летающими. Конечно, на этом пути придется решить немало проблем, например, возможность появления помех, попытки хакеров помешать управлению или взять его на себя. И все же не сомневаюсь, что в период перехода от транспортных средств, управляемых водителями к роботизированным самоуправляемым транспортным средствам, на рынке появятся и распространятся движущиеся устройства, управляемые дистанционно через сети 5G.

Сейчас в ряде европейских стран уже действуют самоуправляемые автобусы, которые вполне справляются с автономным движением по стандартному маршруту, движению по которому они обучены. В то же время для их перегона в заданную точку или для обучения движению по другому маршруту удобно было бы использовать режим телеуправления, будь у нас уже развернуты сети 5G.

Низкая задержка в сетях 5G в диапазоне C позволяет надеяться на то, что такие сети можно будет использовать для и в различных других сценариях, требующих высоких скоростей передачи данных".

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