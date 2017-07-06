Пятое поколение: МегаФону разрешили тестировать 5G в рамках ЧМ-2018

MForum.ru
06.07.2017,
ГКРЧ выделила МегаФону две полосы частот для тестирования. 3.4-3.8 ГГц (band C) и 25.25-29.5 ГГц для проведения тестов технологии 5G.
Разрешение будет действовать до 15 августа 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Поскольку устройств 5G у абонентов на руках еще нет, то ни о каких реальных испытаниях в условиях высокой нагрузки на сети говорить не приходится. Это будут все те же лабораторные установки, только размещенные на стадионах. Скорее всего, развертывание "тестов" и демонстраций не потребует от оператора сколько-то заметных инвестиций.
Среди задач, которые попытается решить оператор - имиджевая, то есть формирование у абонентов мнения о технологической инновационности МегаФона. Другая задача - начать формировать у абонентов потребность в приобретении устройств с поддержкой 5G.
Такие тесты традиционно сопровождают крупные спортивные ивенты в разных странах. Плохо, что разрешение выдано не всем четырем операторам Б4. Разве остальным операторам пока не нужно готовиться к внедрению технологии 5G? Выскажутся ли по этому поводу в ФАС, или это не будет считаться нарушением антимонопольного законодательства?
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Подробнее о потенциале использования полосы 3.4-3.8 ГГц
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