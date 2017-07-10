Слухи: Xiaomi Redmi Note 5A будет оснащен сдвоенной тыловой камерой

10.07.2017, MForum.ru

В китайской социальной сети Weibo всплыли подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5A. Новинка станет первым смартфоном серии Xiaomi Redmi, который будет оснащен двойной камерой на задней панели. И на фоне рекордных продаж Redmi и Redmi Note 4, появление в семействе устройства с модной двойной камерой выглядит правильным шагом.

Предполагается, что фоточасть Xiaomi Redmi Note 5A будет построена на базе сенсоров от OmniVision: основного OV13880 и широкоугольного OV12A10. Также на задней панели новинки найдется место для дактилоскопического сенсора FPC1020. Фронтальная камера Redmi Note 5A получит сенсор Samsung S5K5E8. В части аппаратной платформы речь идет о Snapdragon 625, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также новинка получит полноэкранный дисплей диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920х1080 точек. Кроме того, ранее упоминалось появление версий Xiaomi Redmi Note 5 / 5A с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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