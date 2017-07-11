Анонсы: LG Q6 будет доступен в трех версиях

11.07.2017, MForum.ru

средний ценовой диапазон. Новинка позиционируется как аппарат предлагающий премиальные функции по «конкурентоспособной цене». В частности LG Q6 получил экран с соотношением сторон 18:9, что актуально для любителей потокового видео.

Диагональ экрана LG Q6 составляет 5,5 дюймов, разрешение – 1080x2160 точек (FHD+). В тоже время аппаратная платформа новинки построена на базе достаточно скромного чипсета Snapdragon 435. В части объемов памяти LG Q6 выйдет в трех вариантах: от бюджетного Q6a оснащенного 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти до топового с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Не забыта и «золотая середина» (3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти). Что интересно, цветовые варианты также зависит от версии устройства. Базовый набор окрасов LG Q6 включает в себя варианты Astro Black (черный), Ice Platinum (серый) и Terra Gold (золотистый). Эксклюзивом для версии устройства с 3+32 Гб памяти станет вариант Mystic White (белый), а топовая версия 4+64 Гб получит цвет Marine Blue (синий).

Все три варианта LG Q6 оснащены 13 Мп тыловой камерой и 5 Мп камерой с углом обзора 100 градусов на передней панели. Из интересных особенностей фотокамеры LG Q6 можно отметить функцию «square camera», позволяющую создавать коллажи из нескольких квадратных изображений. Емкость аккумулятора – 3000 мАч, ОС – Android 7.1.1. Начало продаж LG Q6 в Азии намечено на август текущего года, позднее новинка появится в Европе, Латинской и Северной Америке.