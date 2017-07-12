Анонсы: Представлен Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 Гб ОЗУ

12.07.2017, MForum.ru

Китайская компания Xiaomi представила обновленную версию Mi Note 2, получившую приставку Special Edition к названию, а также до 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Аппаратная основа Xiaomi Mi Note 2 Special Edition осталась прежней – чипсет Snapdragon 821. Объем оперативной памяти может варьироваться от 4 до 6 Гб, а встроенной памяти – 64 или 128 Гб. Емкость аккумулятора – 4070 мАч. Цена Xiaomi Mi Note 2 Special Edition составит 2899 юаней за вариант 6+64 Гб и 3499 юаней за версию 6+128 Гб. Cмартфон Xiaomi Mi Note 2 с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценен в 2799 юаней. Выпускаться новинка будет только в черном варианте.