Анонсы: Представлен Xiaomi Mi Note 2 Special Edition с 6 Гб ОЗУ

MForum.ru
12.07.2017,
Китайская компания Xiaomi представила обновленную версию Mi Note 2, получившую приставку Special Edition к названию, а также до 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Аппаратная основа Xiaomi Mi Note 2 Special Edition осталась прежней – чипсет Snapdragon 821. Объем оперативной памяти может варьироваться от 4 до 6 Гб, а встроенной памяти – 64 или 128 Гб. Емкость аккумулятора – 4070 мАч. Цена Xiaomi Mi Note 2 Special Edition составит 2899 юаней за вариант 6+64 Гб и 3499 юаней за версию 6+128 Гб. Cмартфон Xiaomi Mi Note 2 с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценен в 2799 юаней. Выпускаться новинка будет только в черном варианте.
© Антон Печеровый,
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