Пресс-релизы: Alfa Future People по версии «Билайн»: более 7 терабайт интернет-трафика за 3 дня

MForum.ru
14.07.2017,
14 июля 2017 года, Нижний Новгород. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») стал технологическим партнером масштабного фестиваля электронной музыки и технологий Alfa Future People, который в минувшие выходные с 7 по 9 июля прошел в поселке Большое Козино под Нижнем Новгородом и собрал более 50 000 гостей со всего мира.
«Билайн» вновь расширил территорию покрытия WiFi на Alfa Future People – в этом году ее площадь составила 400 000 кв.м. Таким образом, WiFi-сеть «Билайн» для AFP по-прежнему останется самой большой беспроводной сетью под открытым небом в России.
На территории фестиваля были установлены дополнительные базовые станции и более 150 точек доступа WiFi, чтобы все посетители фестиваля могли делиться без остановки своими впечатлениями в социальных сетях и созваниваться с родными.
В этом году всё больше гостей отдают предпочтение при общении мессенджерам и социальным сетям. По сравнению с прошлым годом объем трафика мобильного интернета увеличился почти в два раза. Через сеть «Билайн» гостями AFP было выложено в интернет фото и видео общим объемом более 7 терабайта – это равнозначно 6 млн фото, 3,6 млн музыкальным трекам и почти 2,7 тысячам фильмов.
Самым загруженным мобильным трафиком стали часы с 17:00 до 20:00, когда большинство гостей приезжали на фестиваль и делились своими первыми кадрами с площадки. Пик активности и количества пользователей в первый день фестиваля пришелся на сет известных диджеев из Голландии BLASTERJAXX, а в субботу совпал со временем начала программы на главной сцене.
В сети LTE пиковая скорость достигала 62 Мбит/с, а трафик мобильного интернета 4G увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Столько мобильного интернета хватило бы среднестатистическому абоненту на 227 лет.
Одной из центральных площадок фестиваля стал многофункциональный центр Beeline Space. В нем гостей фестиваля ожидало множество интерактивных локаций, в которых можно было создавать свой собственный уникальный контент и делиться им мгновенно: технологичные фотозоны с 3D mapping, bullet time и VR, большая развлекательная зона, где можно было выиграть полезные и яркие сувениры, велопрокат, терраса с панорамным видом на фестиваль и суперскоростной 4G+ подъемник, открывающий доступ к панораме фестиваля на высоте около 12 метров.
Большой популярностью в этом году пользовались большие чарджеры, зоны отдыха с зонтами, где можно было зарядить телефон, отдохнуть и главное переждать дождь. Kiss Cam «Билайн» транслировала на экраны главной сцены самые красивые поцелуи фестиваля, и даже успела запечатлеть предложение руки и сердца.
Вновь появился и чат-бот «Билайн», знакомых завсегдатаям фестиваля по прошлому году. Около 3 000 человек прошли регистрацию в чат-боте, чтобы оперативно получать незабываемые кадры, сделанные профессиональным фотографами на фестивале и в зоне Beeline Space.
«Мы рады четвертый год подряд быть бессменным технологическим партнером лучшего российского фестиваля электронной музыки и технологий и обеспечивать стабильным WiFi. Мы понимаем, как важно нашим абонентам делиться впечатлениями здесь и сейчас, и рады, что с помощью нашего высокоскоростного 4G-интернета они могут себе это позволить», - подчеркнул исполнительный вице-президент по развитию массового рынка «Билайн» Марек Слацык.
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