Пресс-релизы: Новые телефоны Nokia 105 и Nokia 130 – отличное качество, обновленный дизайн и доступная цена

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Пресс-релизы: Новые телефоны Nokia 105 и Nokia 130 – отличное качество, обновленный дизайн и доступная цена

17.07.2017, MForum.ru

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Эспоо, Финляндия – 17 июля 2017 г. – HMD Global, дом для телефонов Nokia, анонсировала Nokia 105 и Nokia 130. Представленные в обновлённом, эргономичном дизайне, оба телефона получили ряд улучшений и новых функций, сочетая надёжность, качество исполнения и отличную стоимость. Обе модели оборудованы 1,8-дюймовым цветным экраном и удобным светодиодным фонариком. Новинки получили утончённый дизайн, подчёркнутый плавными контурами корпусов.

В мире насчитывается более 1,3 млрд. пользователей кнопочных телефонов, особенно много их на рынках Азии и Африки. Надёжность и отличная цена Nokia 105 и Nokia 130 позволит ещё большему количеству людей всегда оставаться на связи.

Nokia 105: рабочая лошадка

Nokia 105

На данный момент по всему миру продано уже более 200 млн. Nokia 105. В новой версии телефон получил эргономичный дизайн, выдающееся время работы зарядки, увеличенный экран и новую клавиатуру. Дизайн телефона вдохновлён классическими моделями Nokia. Благодаря анатомической форме он отлично лежит в руке, а корпус из поликарбоната минимизирует повреждения от падений и ударов. Nokia 105 – это телефон на каждый день, обеспечивающий качество и надёжность, которые пользователи ждут от устройства под брендом Nokia.

На обновлённой клавиатуре телефона клавиши разнесены, что помогает печатать с большим удобством, а увеличенный 1,8-дюймовый экран позволяет с комфортом насладиться любимыми играми, такими, как предустановленные Змейка, Doodle Jump и Crossy Road. Память телефона позволяет хранить до 500 текстовых сообщений и до 2000 контактов – вы всегда будете на связи! Помимо прочего, Nokia 105 может работать до 15 часов в режиме разговора и до месяца в режиме ожидания всего от одной зарядки. Обновленная модель оснащена встроенным FM-радио и заряжается с использованием стандартного кабеля Micro USB (USB 2.0). Nokia 105 будет доступна в версиях с одной и двумя SIM-картами в матовых синем, белом и чёрном цветах.

Nokia 130: для любителей развлечений

Nokia 130

Независимо от того, где вы находитесь и чем вы занимаетесь, музыка делает жизнь намного веселее. Nokia 130 может проигрывать FM-радио (с подключенной гарнитурой), а поддержка карт MicroSD (в комплект не входит) объёмом до 32 ГБ позволяет хранить сотни треков. 1,8-дюймовый цветной экран высокой чёткости обеспечивает качественный просмотр видео.

Телефон также поддерживает Bluetooth-гарнитуры и колонки, предоставляя отличную возможность для беспроводного прослушивания любимого плейлиста даже находясь в пути.

Встроенная VGA-камера Nokia 130 позволяет делать снимки и записывать видео, сохраняя их на карту MicroSD. Поделиться созданным контентом можно просто и быстро – нужно всего на всего включить Bluetooth на двух устройствах и поднести их друг к другу. Новая модель будет доступна в версии с двумя SIM-картами, в красном, чёрном и сером цветах.

Arto Nummela, CEO, HMD Global:

По всему миру всё ещё около 4 млрд. людей (данные GSMA) остаются без выхода в интернет, что не позволяет им получать социальные и экономические блага в полном объёме. В таких условиях даже связь на уровне сообщений и звонков – уже огромный шаг вперёд. В 2016 году на планете было продано около 400 млн. кнопочных аппаратов (данные Couter Point Research), поэтому мы не можем недооценивать потребность пользователей в них, и стараемся создавать новые продукты, расширяющие границы и соединяющие людей.

О цене устройств и старте продаж на российском рынке будет сообщено дополнительно позднее.

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