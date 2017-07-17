Анонсы: Недорогие фичефоны Nokia 105 и Nokia 130 представлены официально

MForum.ru
17.07.2017,
HMD Global анонсировала пару телефонов начального уровня, работающих на базе платформы Nokia S30+. Новинки получили индексы Nokia 105 и Nokia 130.
Nokia 105 представляет собой классический сверхбюджетный телефон с 1,8-дюймовым дисплеем. Новинка выпускается в версии с одной и двумя SIM-картами и поддерживает только 2G-сети. Емкость аккумулятора – 800 мАч, которых хватит на 15 часов в режиме разговора и на месяц в режиме ожидания. Также в наличии FM-радио и разъем microUSB 2.0. Камеры в Nokia 105 не предусмотрено. Из прочего отметим, что встроенной памяти Nokia 105 хватит на 2000 контактов и 500 sms-сообщений, а набор встроенных игр включает в себя Doodle Jump и Crossy Road. Материал корпуса – поликарбонат, габаритные размеры 112x49.5x 14.4 мм, вес – 73 грамма. Цена Nokia 105 составит около $15, выпускаться новинка будет в черном, белом и синем вариантах.
Nokia 130 также оснащен экраном диагональю 1,8 дюйма и доступен в версиях с одной и двумя SIM-картами. Однако он поддерживает карты microSD (до 32 Гб), а емкость аккумулятора Nokia 130 составляет 1020 мАч. Заявленная автономность до 44,5 часов в режиме воспроизведения FM-радио и до 11,5 часов при проигрывании видео. Кроме того, в активе этой модели присутствует Bluetooth (для подключения беспроводных гарнитур), камера со светодиодной вспышкой, а набор предустановленных игр дополнен пятью «пробниками» от Gameloft. Габаритные размеры Nokia 130 – 111,5x48,4x14,2 мм, устройство выпускается в трех цветах (черный, красный, серый). Цена - $21,5.
По словам генерального директора HMD Global Арто Нумела, телефоны, подобные Nokia 105 и 130, актуальны «более чем для 4 миллиардов человек по всему миру, остающихся в автономном режиме и неспособными извлечь выгоду из возможностей социального и экономического развития Интернета, а вполне довольствующихся голосовыми и текстовым общением. В 2016 году было продано более 400 миллионов подобных устройств. Безусловно, нельзя не игнорировать актуальность и преимущества «подключенности», но Nokia стремится поставлять устройства, которые могут максимально удовлетворять потребности большинства людям во всем мире».
© Антон Печеровый,
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