Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2

24.07.2017, MForum.ru

В сети появились сведения о чипсете Qualcomm Snapdragon 836, представляющим собой более мощную версию Snapdragon 835. Snapdragon 836 будет использовать те же процессорные ядра и графический ускоритель, что и Snapdragon 835, однако их рабочие частоты будут выше.

Изначально дебют Snapdragon 836 ожидался в Samsung Galaxy Note 8. Однако, по свежим данным, этого не произойдет, а первым смартфоном на базе этого чипа станет Google Pixel 2. Впрочем, чего-либо удивительного в этом нет – Snapdragon 821 дебютировал именно в составе линейки Pixel. Также Snapdragon 836 ожидается в активе других флагманских смартфонов второй половины 2017 года, включая Xiaomi Note 3 и Mi MIX 2.

Скорее всего, новинкой на базе Snapdragon 836 отметится и OnePlus. Напомню, в прошлом году модель OnePlus 3T была анонсирована менее чем через полгода после выхода OnePlus 3. Напомню, основными отличиями OnePlus 3T стали чипсет Snapdragon 821, улучшенная фронтальная камера и более емкий аккумулятор. Таким образом, нельзя исключать появление OnePlus 5T или OnePlus 5s. В тоже время, Snapdragon 836 до сих пор не засветился ни в одном бенчмарке, а все новости о будущих чипсетах Qualcomm связаны со Snapdragon 840 и Snapdragon 845, которые появятся во флагманских смартфонах 2018 года.