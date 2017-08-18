Анонсы: Meiigoo M1 с 6 ГБ оперативной памяти можно будет купить за $49

MForum.ru
18.08.2017,
На внутреннем китайском рынке бренд Meiigoo известен уже более 10 лет, однако в этом году в компании решили выйти за пределы Поднебесной. И для этого готовы проводить различные любопытные акции, участником одной из которых и стал флагманский смартфон Meiigoo M1.
Спецификации Meiigoo M1 находятся на достаточно высоком уровне и включают в себя чипсет MediaTek Helio P20, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру с сенсором Sony (13+8 Мп), 13 Мп фронтальную камеру (без интерполяции) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Диагональ экрана Meiigoo M1 – 5,5-дюймов, разрешение – 1920х1080 точек, для защиты экрана используется изогнутое 2,5D-стекло. Также производитель подчеркивает поддержку глобальных диапазонов LTE-сетей. ОС – чистый Android 7.0 Nougat.
Стандартная цена Meiigoo M1 составит $229,99. Однако, начиная с сегодняшнего дня и до 17 сентября в рамках акции Meiigoo M1 в комплекте с полной сумкой аксессуаров (включая портативные Bluetooth-наушники и широкоугольный объектив) можно будет приобрести всего за $49,99. Подробнее о промоакции можно узнать на официальном сайте производителя.
© Антон Печеровый,
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